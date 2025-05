भारत ने आज पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पाकिस्तानी मिराज लड़ाकू विमान को मार गिराया गया था. भारतीय सेना द्वारा साझा किए गए वीडियो में पाकिस्तानी मिराज का मलबा देखा जा सकता है. प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल एके भारती ने बताया कि हमारा टारगेट आतंकी थे, लेकिन पाकिस्‍तान की सेना ने आतंकियों का साथ और इसे अपनी लड़ाई बना ली. इसलिए पाकिस्‍तान को होने वाले नुकसान का वो खुद जिम्‍मेदार है.

एयर मार्शल ए के भारती ने बताया, 'हमारी लड़ाई आतंकी ढांचे और आतंकवादियों के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का समर्थन करना चुना और संघर्ष को बढ़ाया. एकीकृत वायु कमान और कंट्रोल ने पाक सैन्य हमलों को विफल किया. आकाश मिसाइलें भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हथियार प्रणालियों में से एक थीं. भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के पाकिस्तानी प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया. हमारे सभी सैन्य अड्डे और प्रणालियां लगातार पूरी तरह से चालू हैं और किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं.'

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | On being asked about the message being conveyed by using Ramdhari Singh Dinkar's poem in the video presentation, Air Marshal AK Bharti says, "...'विनय ना मानत जलध जड़ गए तीन दिन बीति। बोले राम सकोप तब भय बिनु होय ना प्रीति'.." pic.twitter.com/WBDdUI47oX