ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, खरगे बोले- हमारे नेता जान दे सकते हैं तो हम जेल क्यों नहीं जा सकते

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन संसद तक विरोध-प्रदर्शन कर रहा है. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम लोकतंत्र फिर से बहाल करने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब हमारे लोग देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम जेल क्यों नहीं जा सकते. खरगे ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे.

सड़क पर धरने पर बैठे राहुल-प्रियंका

विपक्ष संसद भवन जाने की मांग पर अड़ा हुआ है. हालांकि पुलिस ने नीति आयोग के मुख्यालय के पास विपक्षी नेताओं को रोक दिया है. आगे नहीं बढ़ने देने पर राहुल और प्रियंका गांधी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं. विपक्षी नेता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं. सपा नेता वैरिकेड पर चढ़ गए हैं. वहीं वे सभी नारेबाजी कर रहे हैं. सपा सांसद भी बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में 19 दलों के नेता शामिल हैं. हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके इसमें शामिल नहीं हैं.

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बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कर रहे विपक्षी सांसद

पुलिस के मार्च रोकते ही राहुल और प्रियंका धरने पर बैठ गए. सपा सांसद हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, जिन पर लिखा है- बीजेपी ही CEC है. ये सांसद बैरिकेड लांघ कर आगे बढ़ना चाहते हैं. वहीं राहुल गांधी सुरक्षाकर्मियों को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं.

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