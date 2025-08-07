राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की डिनर मीटिंग, SIR पर हुई चर्चा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई. बैठक के लिए विभिन्‍न दलों के नेता राहुल गांधी के आवास पर पर पहुंचे. बैठक में इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने भाग लिया. इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा की. साथ ही उप राष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर भी गठबंधन के नेताओं ने तय की.

इस दौरान राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया. राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों को इसे लेकर सजग होना पड़ेगा. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी ऐसा हर राज्य में कर रही है. एंटी इनकमबेंसी मैनेज कर रही है. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. साथ ही बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम तेज करने की भी रणनीति बनाई गई.

बिहार में हो सकती है अगली बैठक

बिहार में राहुल - तेजस्वी की यात्रा का समापन एक सितंबर को होगा. इस मौके पर इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता इकट्ठे हो सकते हैं. तेजस्वी यादव ने आज सभी नेताओं को इसको लेकर न्‍योता दिया.

साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार SIR प्रक्रिया के खिलाफ इंडिया गठबंधन की यात्रा की जानकारी दी. संभव है कि इंडिया गठबंधन का महाजुटान अब महीने के अंत में बिहार में हो सकता है.

बैठक में शामिल हुए ये नेता

राहुल गांधी के आवास '5 सुनहरी बाग रोड' पर आयोजित बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, डी राजा, तिरुचि शिवा, टी आर बालू , शरद पवार, सुप्रिया सुले और फारूक अब्दुल्ला पहुंचे.

इसके साथ ही साथ ही बैठक में अखिलेश यादव , डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कमल हासन, हनुमान बेनीवाल, महबूबा मुफ्ती, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी पहुंचे.