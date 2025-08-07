विज्ञापन
राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की डिनर मीटिंग, SIR पर हुई चर्चा

इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने बैठक में भाग लिया. राहुल गांधी के घर पर आयोजित इस डिनर मीटिंग में गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा की. 

  • राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक में करीब 25 राजनीतिक दलों के 50 नेता शामिल हुए.
  • बैठक में बिहार की मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और उप राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई.
  • राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी पर प्रेजेंटेशन दिया और सभी दलों को सजग रहने की सलाह दी.
नई दिल्‍ली :

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई. बैठक के लिए विभिन्‍न दलों के नेता राहुल गांधी के आवास पर पर पहुंचे. बैठक में इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने भाग लिया.  इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा की. साथ ही उप राष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर भी गठबंधन के नेताओं ने तय की. 

इस दौरान राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया. राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों को इसे लेकर सजग होना पड़ेगा. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी ऐसा हर राज्य में कर रही है. एंटी इनकमबेंसी मैनेज कर रही है. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. साथ ही बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम तेज करने की भी रणनीति बनाई गई. 

बिहार में हो सकती है अगली बैठक

बिहार में राहुल - तेजस्वी की यात्रा का समापन एक सितंबर को होगा. इस मौके पर इंडिया गठबंधन के सारे बड़े नेता इकट्ठे हो सकते हैं. तेजस्वी यादव ने आज सभी नेताओं को इसको लेकर न्‍योता दिया.  

साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार SIR प्रक्रिया के खिलाफ इंडिया गठबंधन की यात्रा की जानकारी दी. संभव है कि इंडिया गठबंधन का महाजुटान अब महीने के अंत में बिहार में हो सकता है. 

बैठक में शामिल हुए ये नेता

राहुल गांधी के आवास '5 सुनहरी बाग रोड' पर आयोजित बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, डी राजा, तिरुचि शिवा, टी आर बालू , शरद पवार, सुप्रिया सुले और फारूक अब्दुल्ला पहुंचे.

इसके साथ ही साथ ही बैठक में अखिलेश यादव , डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कमल हासन, हनुमान बेनीवाल, महबूबा मुफ्ती, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी पहुंचे.  

