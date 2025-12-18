विज्ञापन
'फूलती सांस और कोहरे का सितम,' इन शहरों में AQI ने बढ़ाई सबकी टेंशन

कोहरे की आंख में मिचौली और सर्दी के सितम ने जहां अपना कहर बरपाया हुआ है तो वहीं अब पॉल्यूशन भी लोगों का दम घोट रहा है. मुजफ्फरनगर में मौसम का यह ट्रिपल अटैक लोगों के लिए आफत बन गया है. को

देश के कई राज्यों में इस समय वायु प्रदूषण और मौसम के बदलते मिजाज ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है. उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से वर्तमान में जहरीली हवा और घने कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं. राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों तक वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 'खराब' और 'गंभीर' श्रेणी के बीच बना हुआ है, जिससे सड़कों पर दृश्यता का संकट खड़ा हो गया है. 

इसका सबसे ताजा और चर्चित उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला. यहं के इकाना स्टेडियम में खराब दृश्यता और घने कोहरे की 'गुगली' ने क्रिकेट मुकाबले को प्रभावित किया. दृश्यता का स्तर 50 मीटर से भी कम रह जाने के कारण न केवल टॉस में देरी हुई, बल्कि अंततः मैच की संभावनाओं पर भी पानी फिर गया.

लखनऊ में  इंडिया स्पोर्ट अफ्रीका का मैच रद्द करना पड़ा. बीसीसीआई ने बताया कि मैच कोहरे की वजह से रद्द हुआ. लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि ग्राउंड पर कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग था. एनडीटीवी ने आज इकाना स्टेडियम जाकर देखा तो आज का मौसम भी साफ है और एक्यूआई लेवल भी 178 है. सोशल मीडिया में दावा है कि कल मैच के वक़्त एक्यूआई लेवल 490 था. हालांकि, यूपी सरकार ने दावा किया है कि कल का एक्यूआई 174 था. सरकार का दावा है कि प्राइवेट ऐप सॅटॅलाइट बेस्ड होते हैं और किसी सड़क पर ज़्यादा धूल या गाड़ियों के धुएं की वजह से किसी जगह के प्रदूषण को कम ज़्यादा दिखाते हैं. ये प्राइवेट ऐप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जबकि इंडिया में एक्यूआई मापने का सही पैमाने नेशनल एक्यूआई (एनएक्यूआई) है. ये भारत की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से प्रदूषण के आंकड़े मापता है. इस बीच क्रिकेट फैन्स निराश हुए और इस मैच को लेकर राजनीति तेज हो गई.

कोहरे की आंख में मिचौली और सर्दी के सितम ने जहां अपना कहर बरपाया हुआ है तो वहीं अब पॉल्यूशन भी लोगों का दम घोट रहा है. मुजफ्फरनगर में मौसम का यह ट्रिपल अटैक लोगों के लिए आफत बन गया है. कोहरे शीतलहर और प्रदूषण की कोहरे से जहां लो विजिबिलिटी के चलते वाहनों के पहिए थम से गए हैं तो वहीं शीतलहर के चलते सर्दी अपने पूरे यौवन पर है ओर अगर बात प्रदूषण की करें तो उसने लोगों का दम घोटना शुरू कर दिया है. सर्दी के इस ट्रिपल अटैक के चलते मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन के द्वारा स्कूलों का समय भी 10 से 3:00 बजे तक कर दिया है जिससे मौसम के इस ट्रिपल अटैक से बच्चों को बचाया जा सके.

बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण की बड़ी वजह लगातार चल रहे निर्माण कार्य हैं. मुंबई में आज AQI 200 के पार है. इसके बावजूद कालबादेवी में कई ऐसे निर्माण स्थल है जहां कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी धड़ल्ले से पूरे ज़ोर से किए जा रहे है. इस इलाके से महज एक किलोमीटर के दूरी पर बीएमसी हेडक्वार्टर स्थित है. इसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही देखी जा रही है.

बीएमसी के निर्देश के अनुसार जब AQI 200 के पार होगा, तब ग्रैप 4 के नियमानुसार, सभी निर्माण कार्य रोक दिये जाने चाहिए. हालाकि इसका पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा. Metro 2B और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजना के निर्माण स्थल पर भी यही हाल देखने मिल रहा है, जिसे देखते हुए बीएमसी ने अब इन परियोजना साइल को अलर्ट किया है. जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर मुंबईकरों में रोष है.

उत्तराखंड में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. खासकर देहरादून ऋषिकेश और काशीपुर क्षेत्र में देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 हो रखा है. वहीं, ऋषिकेश और काशीपुर का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ऊपर है. इसकी वजह बारिश का नहीं होना है, इसके कारण धूल और कोहरे की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है.

हिमाचल प्रदेश की वादियां इस समय सफेद चादर ओढ़ने को बेताब हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है साल का सबसे बड़ा 'टूरिस्ट कार्निवल'. क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए शिमला से लेकर मनाली तक होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है. लेकिन हजारों वाहनों की आमद के बीच कुल्लू-मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक की सड़कों पर जाम का डर भी बना रहता है. तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही  है, जिसमें बताता जा रहा है कि रोहतांग पास पर भीषण जाम की की स्थिति हैं. लेकिन वास्तु स्थिति यह है कि यह जाम रोहतांग पास में नहीं बल्कि लाहौल स्पीति के ग्रांफू स्नो पॉइंट पर बीते रविवार और शनिवार देखा गया था.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोग पहाड़ों का रूख कर रहे हैं और यहां आकर ऐसी जाम की स्थिति में फंस रहे हैं, क्योंकि रोहतांग पास और शिंकुला दर्रे में मात्र 4x4  वाहन ही जा रहे हैं. इस लिए इस स्नो पॉइंट पर वाहनों की तादाद ज़्यादा देखी जा रही है. वहीं बेतरतीब वाहन पार्किंग की जाम को स्थिति उत्पन्न कर रही है.

