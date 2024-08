तिरंगे के रंगों में रंगा मुंबई एयरपोर्ट, दिखा रहा देश के बेहतर भविष्य की झलक, गौतम अदाणी ने शेयर किया VIDEO

पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जश्न की तैयारी जारी है. पूर्व संध्या पर तमाम शहरों को सजाया गया है. आम लोगों ने भी घर-घर तिरंगा लगाया है. इस मौके पर अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर इसे किस तरह से सजाया गया है. पूरा एयरपोर्ट तिरंगे के रंगों से चमक रहा है. टर्मिनल के बाहर, लॉबी और यहां तक कि लाइट हाउस तक आजादी की जश्न को लेकर तैयार है.

As our nation celebrates 77 years of freedom, our airport terminals stand tall, wrapped in the proud Tricolour! Far more than just gateways, they symbolise our nation's soaring spirit, resilience and the optimism for a brighter future. @CSMIA_Official pic.twitter.com/66g0DqGYdD