कौन हैं बिहार के सकीबुल गनी, जिनके नाम लिस्ट A में भारत की ओऱ से सबसे तेज शतक, डेब्यू मैच में लगाया तिहरा शतक

Who is Sakibul Gani: बिहार के कप्तान सकीबुल गनी बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में सिर्फ 32 गेंदों में शतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले भारतीय बन गए. सकीबुल गनी लगातार तीन-चार सीज़न से बिहार टीम का हिस्सा रहे हैं. हाल ही में, सकीबुल गनी को बिहार की सैयद मुश्ताक अली टीम का वाइस-कैप्टन भी बनाया गया था. उन्होंने पिछले तीन-चार सीज़न से रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व किया है.उन्होंने 7 अक्टूबर 2019 को बिहार के लिए 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी में अपना लिस्ट ए डेब्यू किया था

मोतिहारी से हैं सकीबुल गनी

सकीबुल गनी का जन्म 02 सितंबर, 1999 को मोतिहारी में हुआ था. 26 साल के सकीबुल गनी बिहार क्रिकेट में लगातार बेहतरीन खेल रहे हैं. जिसका फायदा आज उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में उठाया. साकिबुल ने 40 गेंद पर 128 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में गनी ने 10 चौके और 12 छक्के लगा. साकिबुल ने 320 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया.

कैसा रहा है सकीबुल गनी का क्रिकेट सफऱ

गनी की औपचारिक क्रिकेट ट्रेनिंग तब शुरू हुई जब उन्होंने एक लोकल क्रिकेट एकेडमी जॉइन की, जहां उन्हें अपनी टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग मिली. अंडर-19 टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन ने लोकल सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा, जिससे उनका सिलेक्शन स्टेट टीम के लिए हुआ. उनके लगातार प्रदर्शन, खासकर एक राइट-आर्म मीडियम-फास्ट बॉलर और राइट-हैंडेड बैट्समैन के तौर पर शानदार खेल दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया. सकीबुल गनी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करके नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई, जहां उनकी काबिलियत खुलकर सामने आई. दबाव वाली स्थितियों को संभालने और अच्छी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता को डोमेस्टिक सर्किट की कई फ्रेंचाइजी के स्काउट्स ने नोटिस किया.

रणजी डेब्यू में जमाया तिहरा शतक

Sakibul Gani ने अपने रणजी डेब्यू मैच मिजोरम टीम के खिलाफ खेला था. अपने पहले ही रणजी मैच में सकीबुल गनी ने 341 रन की पारी खेली थी. उस ऐतिहासिक पारी में गनी ने 56 चौके और दो छक्के लगाए थे. सकीबुल गनी ने अबतक 28 फर्स्ट क्लास मैच में 2035 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है, लिस्ट ए में गनी ने 33 मैच खेलकर 867 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक दर्ज है.

मोतिहारी से भारत के होनहार क्रिकेटर बनने तक सकीबुल गनी का सफ़र उनकी कड़ी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून का सबूत है. अपने लगातार आगे बढ़ते करियर के साथ, वह क्रिकेट में लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन की सीमाओं को चुनौती देते रहते हैं.