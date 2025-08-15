विज्ञापन
विशेष लिंक

NDTV के स्पेशल शो जय जवान में फिर आए आमिर खान, जवानों संग कुछ यूं कि मस्ती

आमिर खान ने 'जय जवान' में कहा कि आगे कहा कि ये भी एक कमाल का संयोग है कि जब मैंने 23 साल पहले NDTV के लिए पहली बार ऐसा शो रिकॉर्ड किया था, उस दौरान देश ने करगिल की लड़ाई जीती थी.

Read Time: 5 mins
Share

जय जवान में आमिर खान

  • अभिनेता आमिर खान ने NDTV के शो जय जवान में जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सेना के पोस्टों का दौरा किया.
  • आमिर खान ने जय जवान के पहले एपिसोड में भी हिस्सा लिया था और उस दौरान करगिल युद्ध का उल्लेख किया.
  • उन्होंने सेना की पेट्रोलिंग टीम के साथ लैंड माइंस की जांच प्रक्रिया का अनुभव साझा किया और सुरक्षा उपाय समझे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

79वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान NDTV के खास शो जय जवान में बतौर गेस्ट शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने NDTV की टीम के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में उन पोस्टों का दौरा किया जहां सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए चौबीसों घंटे चौकन्नी रहती है. NDTV के 'जय जवान' शो में आमिर खान ने अपना अनुभव भी साझा किया. उन्होंने कहा कि ये सेना ही है जिसकी वजह से हम जैसे लोग एक सुरक्षित जीवन जी बाते हैं और चैन की नींद सोते हैं.  आइये जानतें है आमिर खान ने इस दौरान क्या कुछ कहा... 

'जय जवान' के पहले एपिसोड का भी साझा किया अनुभव

आपको बता दें कि आमिर खान ने NDTV के 23 साल पहले बीताए गए उन पलों की भी याद किया, जब जय जवान शो  की शुरुआत हुई थी. आमिर खान ने कहा कि 'जय जवान' के पहले एपिसोड में भी मै था. उस दौरान लेह से लेकर श्रीनगर तक हमने आठ दिन का सफर किया था. रास्ते में हमें जितने भी रेजिमेंट मिले थे, उनके साथ हमने खूब मस्ती की थी. हालांकि, इस बात को अब 23 साल हो चुके हैं. मैं पहली रेजिमेंट जिनसे मिला था वो था असम रेजिमेंट, उस समय जवानों ने मुझे लाल शॉल गिफ्ट किया था. वो शॉल आज भी मेरे पास है और जब मुझे ज्यादा सर्दी लगती है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं. 

उन्होंने आगे कहा कि ये भी एक कमाल का संयोग है कि जब मैंने 23 साल पहले NDTV के लिए पहली बार ऐसा शो रिकॉर्ड किया था, उस दौरान देश ने करगिल की लड़ाई जीती थी. और आज जब मैं फिर इस शो पर वापस लौटा हूं तो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग ये युद्ध भी जीते हैं और हमारी सेना का ये ऑपरेशन भी सफल रहा है. 

लैंड माइंस की जांच में आमिर भी हुए शामिल 

आमिर खान ने सेना की पेट्रोलिंग टीम से जानना चाहा कि जवान लैंड माइंस की जांच अभी क्यों कर रहे हैं. इसपर कंपनी कंमाडर ने बताया कि ये वो इलाके हैं जहां हमारी पेट्रोलिंग होने में कुछ घंटों का गैप हो जाता है. ऐसे में हमारे पीछे से किसी ने यहां लैंड माइंस ना बीछा दिया हो इसकी जांच करने के लिए हम इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं.अगर हमें कोई माइंस मिलती है तो हम फिर बम निरोधक दस्ते को बुलाते हैं. 

आमिर ने फॉर्वड पोस्ट बंकर्स का भी लिया जायजा

आमिर खान ने सेना के फॉर्वड पोस्ट में जाकर देखा कि आखिर हमारे जवान कैसे हर समय दुश्मनों पर अपनी नजर गड़ाए रहते हैं. आमिर खान ने वहां तैनात जवानों से बात भी की. उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे पोस्ट में तैनात रहते समय किस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है. जवानों ने उन्हें बताया कि ऐसे पोस्ट एक साथ सामने हर तरफ नजर रखना जरूरी है. एक समय पर दो लोग की ड्यूटी रहती है. एक जवान पोस्ट के अंदर जबकि दूसरा पोस्ट के बाहर होता है. दोनों जवान दुश्मनों पर अपनी पैनी नजर बनाए रहते हैं. आमिर खान ने सैनिकों से कहा कि आप देश के लिए जिस तरह से सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. 

'सरफरोश 2' पर चल रहा है काम

आमिर खान ने NDTV को बताया कि वो सरफरोश 2 की स्क्रीप्ट पर काम कर रहे हैं. वो जैसे ही 'जय जवान' से वापस लौटेंगे तो उस स्क्रीप्ट को सुनेंगे और उसपर आगे का काम शुरू किया जाएगा. आमिर खान ने बताया कि भारतीय फिल्म इतिहास में पहली बार उनकी फिल्म सरफरोश में ही अपने दुश्मन के तौर प पाकिस्तान का नाम लिया गया था. इससे पहले किसी भी फिल्म में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था. हमनें उस फिल्म में पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लिया था. उस समय तक फिल्मों में पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लेने की इजाजत नहीं थी. 

ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया हथियारों ने कमाल कर दिखाया है

आमिर खान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया हथियारों की भी बात की. उन्होंने कहा कि आज देश की रक्षा के लिए देश में ही हथियार बनाए जा रहे हैं. इससे अच्छा क्या हो सकता है. उन्होंने इस दौरान देश में निर्मित बुलेट प्रूफ कार को भी देखा. उन्होंने कहा कि ये जानकार बहुत अच्छा लगा कि अब इस तरह की गाड़िया अपने देश में ही बन रहा है. 

आमिर खान ने किया 'दंगल'

आमिर खान ने इस खास मौके पर एनडीटीवी की टीम के साथ दंगल भी किया. उन्होंने इस दौरान दंगल फिल्म की शूटिंग का अनुभव भी साझा किया. उन्होंने बताया कि उनके कैसे पहले कुश्ती के दांव पेंच सीखना बड़ा मुश्किल लग रहा था. 

दिल चाहता है गाने पर जवानों संग थिरके आमिर

आमिर खान ने जवानों के साथ जमकर मस्ती की. उन्होंने इस दौरान जवानों के दिल चाहता है फिल्म के गाने कोई कहे कहता रहे, पर जमकर डांस भी किया. इस दौरान आमिर खान मस्ती के मूड में दिखे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aamir Khan In Jai Jawan, Jai Jawan, Independence Day  2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com