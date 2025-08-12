विज्ञापन

'एनडीटीवी जय जवान' के साथ आमिर खान: स्वतंत्रता दिवस विशेष

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता आमिर खान इस स्वतंत्रता दिवस पर एनडीटीवी इंडिया के विशेष शो 'जय जवान' में भारतीय सैनिकों के साथ नजर आएंगे.

नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता आमिर खान इस स्वतंत्रता दिवस पर एनडीटीवी इंडिया के विशेष शो 'जय जवान' में भारतीय सैनिकों के साथ नजर आएंगे. यह शो, जो 15 अगस्त 2025 को प्रसारित होगा, देश के वीर जवानों को समर्पित है. 'जय जवान' एनडीटीवी का एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, जो सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देता है. इस बार, आमिर खान सैनिकों के बीच समय बिताते हुए उनकी कहानियों, हंसी और साहस को दर्शकों तक पहुंचाएंगे.

'जय जवान' का यह विशेष एपिसोड पहले भी कई बॉलीवुड सितारों जैसे सलमान खान, जॉन अब्राहम और कियारा आडवाणी को सैनिकों के साथ जोड़ चुका है. आमिर का यह एपिसोड 2003 के बाद उनकी दूसरी हिस्सेदारी है, जब उन्होंने लद्दाख में सैनिकों के साथ समय बिताया था. उस एपिसोड में उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों के साथ खुशी, दुख और एक दोस्ताना क्रिकेट मैच साझा किया था.

इस बार, शो में आमिर सैनिकों के जीवन को करीब से दर्शाएंगे, उनके अनुभवों को उजागर करेंगे और देशभक्ति का संदेश फैलाएंगे. एनडीटीवी इंडिया ने इसे एक भावनात्मक और प्रेरणादायक श्रद्धांजलि बताया है. सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा जोरों पर है, जहां प्रशंसक आमिर के इस योगदान की सराहना कर रहे हैं.'जय जवान' का यह संस्करण न केवल सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, बल्कि आमिर खान जैसे सितारे के माध्यम से युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित भी करता है. यह शो एनडीटीवी इंडिया और यूट्यूब पर उपलब्ध होगा.

