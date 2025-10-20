पार्टी कहेगी तो 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, लेकिन सिर्फ झांसी से: उमा भारती

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रविवार को दोहराया कि अगर पार्टी कहेगी तो वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट से. उमा भारती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मैंने ललितपुर के आत्मीय मीडियाकर्मियों से कहा है कि यदि पार्टी कहेगी तो 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, लेकिन मैं सिर्फ झांसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगी.''

उन्होंने इस पोस्ट में भाजपा के केंद्रीय एवं मध्यप्रदेश नेतृत्व को भी ‘टैग' किया है. भारती ने शनिवार को ललितपुर में मीडियाकर्मियों से कहा था, ‘‘मैं सिर्फ झांसी से ही चुनाव लड़ूंगी. बुंदेलखंड मेरा भावनात्मक घर है और वहां की जनता से मेरा गहरा नाता है. अगर पार्टी कहेगी, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी.''

उमा भारती 2014 के लोकसभा चुनाव में झांसी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई थीं. उन्होंने इसी साल अगस्त में कहा था कि वह अभी राजनीति से दूर नहीं हुई हैं और समय आने पर चुनावी मैदान में उतरेंगी. भाजपा पिछले तीन लोकसभा चुनावों से लगातार झांसी सीट से विजयी रही है. वर्तमान में भाजपा के अनुराग शर्मा इस सीट से लगातार दूसरी बार सांसद हैं.