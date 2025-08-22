विज्ञापन
विशेष लिंक

न डरूंगी, न थकूंगी और न हारूंगी... हमले के बाद पहले सभा में दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने भरी हुंकार

हमला के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला कार्यक्रम था. इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.  कार्यक्रम स्थल के आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई  थी और दिल्ली पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात थी.

Read Time: 2 mins
Share
न डरूंगी, न थकूंगी और न हारूंगी... हमले के बाद पहले सभा में दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने भरी हुंकार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 'गारमेंट शो वस्त्रिका 2025' में शामिल हुईं.
  • दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने गांधी नगर मार्केट में जनता को संबोधित करते हुए यमुना पार के विकास पर जोर दिया
  • मुख्यमंत्री ने दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा यमुना पार से रूट चार्ट बनाने और यमुना को साफ करने की योजना बताई
  • हाल ही में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था. जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को गांधी नगर मार्केट में एक कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया. 20 अगस्त को हुए हमले के बाद रेखा गुप्ता का ये पहला कार्यक्रम है. उन्होंने जनता का संबोधित करते हुए कहा कि  दिल्ली 10 से 12 साल में बहुत पीछे हो गई है. लेकिन दिल्ली के विकास के लिए हम लोग इकट्ठा हुए है. यमुना पार वालों को दो उपहार दे रही हूं. पहला विधायक अरविंद सिंह लवली को यमुना विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है. दूसरा यमुना पार के विकास के लिए जितना बजट होगा उतना दिया गया है.

"आपकी मुख्यमंत्री न डरेंगी न थकेंगी न हारेंगी"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली के परिवहन विभाग रुट चार्ट बना रहे हैं.  इसकी शुरुआत यमुना पार से किया जाएगा. यमुना को साफ़ स्वच्छ किया जाएगा. आपकी मुख्यमंत्री न डरेंगी न थकेंगी न हारेंगी.  मैं आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी विकास के लिए.

हमला के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला कार्यक्रम था. इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.  कार्यक्रम स्थल के आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई  थी और पारामिलिट्री फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात थी.

बता दें क मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने हमला किया था. पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi CM Rekha Gupta, CM Rekha Gupta, Rekha Gupta After Attack
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com