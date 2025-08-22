न डरूंगी, न थकूंगी और न हारूंगी... हमले के बाद पहले सभा में दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने भरी हुंकार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को गांधी नगर मार्केट में एक कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया. 20 अगस्त को हुए हमले के बाद रेखा गुप्ता का ये पहला कार्यक्रम है. उन्होंने जनता का संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली 10 से 12 साल में बहुत पीछे हो गई है. लेकिन दिल्ली के विकास के लिए हम लोग इकट्ठा हुए है. यमुना पार वालों को दो उपहार दे रही हूं. पहला विधायक अरविंद सिंह लवली को यमुना विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है. दूसरा यमुना पार के विकास के लिए जितना बजट होगा उतना दिया गया है.

"आपकी मुख्यमंत्री न डरेंगी न थकेंगी न हारेंगी"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली के परिवहन विभाग रुट चार्ट बना रहे हैं. इसकी शुरुआत यमुना पार से किया जाएगा. यमुना को साफ़ स्वच्छ किया जाएगा. आपकी मुख्यमंत्री न डरेंगी न थकेंगी न हारेंगी. मैं आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी विकास के लिए.

हमला के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला कार्यक्रम था. इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. कार्यक्रम स्थल के आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई थी और पारामिलिट्री फोर्स से लेकर दिल्ली पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात थी.

बता दें क मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने हमला किया था. पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.