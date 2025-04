गोल्डी बराड़ का भाई बोल रहा हूं... बदमाश ने गैंगस्टर का नकली भाई बन मांगी फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ​​ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो विदेशी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का भाई बनकर एक स्थानीय ऑटोमोबाइल शोरूम के मालिक से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था. डीजीपी पंजाब पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर इस मामले की जानकारी दी. पोस्ट में बताया कि कैसे आरोपी ने गोल्डी बराड़ का भाई होने का दावा कर एक व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी. आरोपी की पहचान फरीदकोट के बरगारी निवासी लवजीत के रूप में हुई है. आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. पुलिस ने इस मामले में सोहाना थाने में एफआईआर दर्ज की है.

In a swift intelligence -based operation, Anti Gangster Task Force (#AGTF) arrests a 24-year-old man for attempting to extort money from a local automobile showroom owner by impersonating the brother of foreign-based Gangster Goldy Brar.



The accused, identified as Lovejeet, a… pic.twitter.com/tPyXIA9cmQ