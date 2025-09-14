मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं... असम की जनसभा में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्‍तर मिशन पर हैं. असम में उन्‍होंने 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. असम के दरांग में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि वह भगवान शिव के भक्‍त हैं और दुश्‍मनों के द्वारा दिया गया सारा जहर निगल जाते हैं. पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस पर जमकर हमला किया.

पीएम मोदी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा पहली बार असम आना हुआ है. मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली. इसलिए आज मां कामाख्या की धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है. आज यहां जन्माष्टमी मनाई जा रही है. आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.'

शिव का भक्त हूं, सारा जहर निकाल लेता हूं

मां के अपमान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निकाल लेता हूं. लेकिन जब किसी और का अपमान होता है, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. आप लोग मुझे बताएं, क्या भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित करने का मेरा निर्णय सही है या गलत? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए किया गया अपमान सही है या गलत? असम की ऐसी महान संतानों और हमारे पूर्वजों ने असम के लिए जो सपना देखा था, उसे पूरा करने में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी निष्ठा से जुटी हुई है.'

...उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी भरे नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हम पहले ही भारत रत्न सुधाकंठा भूपेन हजारिका जी का जन्मदिन मना चुके हैं. कल मुझे उनके सम्मान में आयोजित एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला. मुख्यमंत्री ने मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का एक वीडियो दिखाया, और इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ. जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत, असम के गौरव, भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद, पंडित नेहरू ने जो कहा, वह उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी भरे नहीं हैं.'

...कभी विकास के लिए संघर्षरत था असम

पीएम मोदी ने असम में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा, 'भारत मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला देश है, और असम इसके सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है. कभी विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्षरत असम ने काफ़ी बदलाव किया है और अब 13% की विकास दर के साथ उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. यह प्रभावशाली उपलब्धि यहां के लोगों के लचीलेपन और समर्पण का प्रमाण है. यह असम के लोगों की कड़ी मेहनत और भाजपा की दोहरी इंजन वाली सरकार के योगदान से प्रेरित, संयुक्त प्रयासों का भी परिणाम है.'