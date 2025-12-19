AI का इस्तेमाल कर फ्लैट में उगाई हाइड्रोपोनिक मारिजुआना, पुणे पुलिस ने किया 45 लाख का माल जब्त

पुणे की आईटी राजधानी कहलाने वाली हिंजवडी की एक सोसायटी में स्थित एक साधारण-सा फ्लैट, दरवाजा खुलने तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भीतर छुपा है लाखों का हाई-टेक ड्रग साम्राज्य. वह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हाइड्रोपोनिक सिस्टम के साथ. पुणे पुलिस की टीम ने जब अंदर कदम रखा, तो सामने था एक पूरा आधुनिक सेटअप. डिजिटल तापमान नियंत्रण, LED ग्रो लाइट्स, न्यूट्रिएंट पंपिंग सिस्टम, नमी सेंसर, ऑक्सीजन सप्लाई और पौधों को पोषित करने वाली इंटेलिजेंट मशीनें. यह किसी वैज्ञानिक लैब की तरह दिखता था, खेत जैसा तो बिल्कुल नहीं.

45 लाख का माल जब्त किया

इसी तकनीकी दुनिया के भीतर उग रही थी OG- कुश- हाइड्रोपोनिक गांजे की एक प्रीमियम और बेहद कीमती प्रजाति. पुलिस ने फ्लैट से OG-कुश, उपकरण, पौधों की नर्सरी और इलेक्ट्रॉनिक सेटअप सहित कुल 45 लाख का माल जब्त किया. पौधों को मौके पर नष्ट कर दिया गया. अनुबंध की जांच में पता चला कि फ्लैट का किराया समझौता ‘मेहर' के नाम पर था.

जांच के दौरान एक और परत खुली. पूछताछ में मेहर और देडवाल ने दो मुंबई-स्थित सप्लायर्स का नाम उजागर किया. डोरी पुणे से मुंबई की ओर बढ़ गई. डीसीपी सौमय मुंडे बताते हैं ‘घाटकोपर (वेस्ट) के मलय राजेश देलीवाला (28) और कुर्ला के स्वराज भोसले (28) को बाद में गिरफ्तार किया गया. देलीवाला को असम से लौटते समय मुंबई एयरपोर्ट के पास हिरासत में लिया गया.” इसके बाद मुंबई में देलीवाला के घर पर छापा पड़ा और पुलिस फिर चौंक गई.

वहां से मिला हाइड्रोपोनिक मारिजुआना, नियमित मारिजुआना, हैशिश, CBD ऑयल और अन्य मादक पदार्थों का बड़ा जखीरा. बरामदगी का कुल मूल्य 2.8 करोड़ रुपये है. प्रारंभिक जांच से सामने आया कच्चा माल थाईलैंड-स्थित सप्लायर से मंगवाया जाता था. माल को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की आड़ में शिप किया जाता था. भुगतान क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होता था.

यह नेटवर्क जितना हाई-टेक था, उतना ही डिजिटल. आरोपी सोशल मीडिया पर जुड़े थे. डार्क वेब पर अलग पहचान बनाई थी. फेक एड्रेस इस्तेमाल करते थे. लेकिन पुलिस ने ई-कॉमर्स डिलीवरी रिकॉर्ड्स से इनके डिजिटल मार्ग को जोड़कर छुपी हुई इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक रास्ता तैयार किया.

25 बैंक अकाउंट्स फ्रीज

पुलिस अधिकारी के अनुसार कम से कम 25 बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट्स फ्रीज किए जा चुके हैं. पुलिस टीम ने हिन्जेवाड़ी के फ्लैट से बरामद बड़े-बड़े कंटेनर्स, उन्नत तकनीकी उपकरण, पौधों की सीड ट्रे, LED रैक्स, पैकिंग सामग्री और अन्य हाई वैल्यू आइटम बरामद किये हैं.