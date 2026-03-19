पालतू बिल्ली की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी B.Sc छात्रा, जहर खाकर दे दी जान

पालतू जानवरों (Pets) से प्यार की कई कहानियां आपने सुनी होगी. लेकिन एक हैरान करने खबर हैदराबाद से सामने आई है. हैदराबाद में पालतू बिल्ली की मौत से परेशान एक छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी. यह घटना हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घटी. मिली जानकारी के अनुसार 20 साल की छात्रा हिमाबिंदु ने बिल्ली की मौत से परेशान होकर जान दे दी. बताया गया कि हिमाबिंदु बीते दो साल से बिल्ली को बड़े स्नेह से पाल रही थी. हाल ही में बिल्ली की मौत हो गई, जिससे वह गहरे सदमे में थी.
गोद ली हुई बिल्ली की मौत से टूट गई थी छात्रा
मीरपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शंकर कुमार ने बताया, "हिमाबिंदु ने कल अपनी गोद ली हुई बिल्ली की अचानक मौत के बाद जहर खाकर अपनी जान दे दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है." पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
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