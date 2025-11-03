विज्ञापन
पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो पति ने गला दबाकर मार डाला, पुलिस और पड़ोसियों को की बरगलाने की कोशिश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की केवल इसलिए गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने रात का खाना नहीं बनाया था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

बिलासपुर:

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दिल-दहला देने वाली खबर सामने आई है. वहां के तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुआ में शनिवार देर रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की केवल इसलिए गला घोंटकर मार डाला, क्योंकि उसने रात का खाना नहीं बनाया था. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति ने घटना को हादसा बताने की कोशिश की. उसने पहले बताया कि उसकी पत्नी की मौत गिरने की वजह से हुई है. लेकिन लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ. पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

कब और कहां की है यह घटना

मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम तेंदुआ निवासी मिथुन मेहर अपनी पत्नी सीमा मेहर के साथ मूर्तिपारा में आयोजित गौरा-गौरी पूजा देखने गया था. घर लौटने के बाद जब उसने देखा कि खाना तैयार नहीं है. इसी बात पर दोनों के बीच तीखा विवाद हो गया.वह गुस्से में आगबबूला हो गया. मिथुन ने पहले पत्नी की बेरहमी से पिटाई की, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया. उसने पूड़ोसियों के सामने झूठी कहानी गढ़ी. उसने लोगों को बताया कि विवाद के दौरान धक्का लगने से सीमा गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.

पुलिस और पड़ोसियों को सुनाई यह कहानी

लोगों को मिथुन की बातों पर शक हुआ. उन्होंने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी. पूछताछ में पहले तो मिथुन गोलमोल जवाब देता रहा,लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. तखतपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

