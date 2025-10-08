उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहर के बीचों-बीच घनी आबादी वाले इलाके मूलगंज में एक तेज धमाका होने की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि धमाके में कई लोग घायल हो गए हैं. मूलगंज जहां ब्‍लास्‍ट हुआ है, वह पटाखों का बड़ा बाजार है. दिवाली के त्यौहार में मूलगंज बाजार में पटाखों का बड़ा व्यापार होता है. धमाका अभी कुछ समय पहले हुआ है. घायलों को कानपुर के सरकारी अस्पताल उर्सला में उपचार के लिए भेजा गया है. बताया जा रहा है कि ब्‍लास्‍ट में 8 लोग घायल हुए हैं.

क्‍या बताया कमिश्‍नर ने

डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ता और कई थानों की पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद है. दो स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाए गए. पुलिस जांच कर रही है.कानपुर के ज्‍वॉइन्‍ट पुलिस कमिश्‍नर (सीपी) आशुतोष कुमार ने मीडिया को बताया कि ब्‍लास्‍ट खड़ी हुई दो स्‍कूटी की डिग्‍गी में हुआ है.

उन्‍होंने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में घर के सामने एक दुकान थी, घटना वहां पर हुई है. 'मूलगंज थाना के अंतर्गत मिश्री बाजार क्षेत्र में दो स्कूटी खड़ी थीं जिनमें ब्लास्ट हुआ है. यह करीब शाम 7.15 बजे की घटना है... कुल 8 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है. उन्‍होंंने बताया कि दो लोगों को शुरुआत में ही हल्‍के इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी बाकी का इलाज अभी चल रहा है और सभी खतरे के बाहर हैं.

उन्‍होंने आगे कहा, 'हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है... स्कूटी को हमने ट्रेस कर लिया है और उसे चलाने वालों से भी पड़ताल की जाएगी. यह दुर्घटना है या साजिश ये बाद में ही पता चल पाएगा.' डिग्‍गी में क्‍या सामान था, इसके जवाब में उन्‍होंने कहा कि अभी जांच जारी है. ब्‍लास्‍ट इतना जोरदार था कि पूरी बाजार धमाके से दहल गई. बताया जा रहा है कि इसकी वजह से घटनास्‍थल पर भगदड़ जैसा माहौल था.