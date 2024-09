नए आईफोन-16 के लिए लोगों का क्रेज, मुंबई एप्पल स्टोर के बाहर भारी भीड़, VIDEO देखें

एप्पल 20 सितंबर यानी आज से भारत में आईफोन 16 सीरीज बिक्री शुरू कर रहा है. नई iPhone 16 सीरीज की बिक्री शुरू होने के कारण मुंबई में बीकेसी Apple स्टोर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई. यहां लोग कतार में दौड़ते दिख रहे हैं.

आईफोन का नया सीरीज खरीदने के लिए हर बार क्रेज देखा जाता है. लोगों ने लंबी लाइनें लगाई है. यहां मौजूद आईफोन लवर को फोन पाने की जल्दी है और लोग स्टोर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं. भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं.

VIDEO | Huge crowd gathers outside an Apple store in Mumbai as the new iPhone 16 series goes on sale from today.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/rA61tyivaY