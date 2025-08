IND vs ENG: सर रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Ravindra Jadeja World record : ओवल टेस्ट मैच में भारत की टीम इतिहास रचने दहलीज है. अब टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के गेंदबाजों को इंग्लैंड के 9 विकेट निकाले हैं और जीत भारत की हो जाएगी. बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट दिया है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय इंग्लैंड के एक विकेट 50 रन पर गिर गए थे. इंग्लैंड को अभी भी जीत के लिए 324 रन की दरकार है. बता दें कि भारत की दूसरी पारी 396 रन पर आउट हुई. भारत की ओऱ से जायसवाल ने 118 रन की पारी खेली तो वहीं, आकाश दीप ने 66 रन बनाए. इसके अलावा जडेजा ने 53 रन की पारी खेली. (Ravindra Jadeja Scrips History)

सर रविंद्र जडेजा ने 53 रन की पारी खेलकर एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल, ओवल में लगाया गया अर्धशतक जडेजा का सीरीज में छठा पचास से अधिक का स्कोर है. इस तरह जडेजा दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने इंग्लैंड में एक सीरीज में छठे या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए छह बार पचास या उससे ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं. ऐसा कर जडेजा ने सर गैरी सोबर्स (Garfield Sobers) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

गैरी सोबर्स ने साल साल 1966 में इंग्लैंड में खेले गए एक सीरीज में कुल 5 बार 50 या उससे ज्यादा का स्कोर करने में सफल रहे थे. (First player in the world to score six fifty-plus scores in a series in England while batting at six or lower). इसके अलावा जडेजा का यह इंग्लैंड में 10वां 50+ स्कोर है. जडेजा ने छठे या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए यह कमाल किया है.

यही नहीं जडेजा इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में किसी भारतीय बल्लेबाज की ओऱ से सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. ऐसा कर उन्होंने गुंडप्पा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ की बराबरी कर ली है. सभी ने इंग्लैंड में 10 बार 50+ स्कोर करने में सफलता हासिल की है. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने इग्लैंड में टेस्ट मैच में किल 12 बार 50+ स्कोर करने का कमाल किया है.

इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से सर्वाधिक 50+ स्कोर (Most 50+ scores for an Indian batter in England In Tests)

12 - सचिन तेंदुलकर

10* - रवींद्र जडेजा

10 - गुंडप्पा विश्वनाथ

10 - सुनील गावस्कर

10 - राहुल द्रविड़

साथ ही जडेजा इंग्लैंड में नंबर 6 से नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी मेहमान बल्लेबाज की ओऱ से सबसे ज्यादा 50 + स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जडेजा ने नंबर 6 से नीचे बल्लेबाजी करते हुए 10 बार ऐसा कारमामा कर दिखाया है. ऐसा कर जडेजा ने गैरी सोबर्स के वर्ल्ड रिक़ॉर्ड को तोड़ दिया है जिन्होंने इंग्लैंड में नंबर 6 से नीचे बल्लेबाजी करते हुए 9 बार 50 + स्कोर करने में सफल रहे थे.

इंग्लैंड में नंबर 6 से नीचे बल्लेबाजी करने वाले किसी मेहमान बल्लेबाज की ओर से सर्वाधिक 50 + स्कोर (Most fifty plus scores by a visiting batter batting below number 6 in England)

10* - रवींद्र जडेजा

9 - गैरी सोबर्स

8 - एमएस धोनी

6 - स्टीव वॉ

6 - रॉड मार्श

6 - विक्टर पोलार्ड