WCL 2025 Final: एबी डिविलियर्स के विस्फोट से बर्बाद हुआ पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस बनी चैंपियन

Pakistan Champions vs South Africa Champions, World Championship of Legends 2025: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का फाइनल मुकाबला दो अगस्त को पाकिस्तान चैंपियंस और दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में खेला गया. जहां अफ्रीका चैंपियंस की टीम 19 गेंद शेष रहते नौ विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स रहे. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 60 गेंदों में 200.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 120 रनों की शतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 12 चौके और सात खूबसूरत छक्के देखने को मिले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

बर्मिंघम में टॉस जीतकर पहले बलेबाजी करते हुए पाकिस्तान चैंपियंस की टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी आगाज करते हुए शरजील खान सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 44 गेंदों में 172.72 की स्ट्राइक की रेट से 76 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उमर अमीन ने महज 19 गेंदों में 189.47 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 36 और आसिफ अली ने 15 गेंदों में 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. बाकी के अन्य बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करते हुए ही नजर आए.

