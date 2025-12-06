छोटे शहरों, नारी शक्ति से लेकर स्पेस रिफॉर्म तक, पीएम मोदी ने बताया कैसे बदल रहा 'नया भारत'

विज्ञापन
एचटी लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने भारत में रिफॉर्म के तरीके में आए बड़े बदलाव पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा अब रिफॉर्म्स नेशनल गोल को ध्यान में रखकर किए जाते हैं.

  • पीएम मोदी ने कहा कि छोटे शहर अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर स्टार्टअप और एमएसएमई के नए केंद्र बन रहे हैं
  • सरकार ने स्मॉल कंपनी की परिभाषा में बदलाव कर हजारों कंपनियों को आसान नियम और तेज प्रक्रियाओं का लाभ दिया है
  • पीएम ने कहा भारत की महिला शक्ति हर क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं
"सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है. यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है." ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने एचटी लीडरशिप समिट में कही. उन्होंने इस कार्यक्रम में 'नए भारत' की बदलती तस्वीर को पेश किया. साथ ही बताया कि कैसे भारत की प्रगति अब 'नेशन फर्स्ट' के लक्ष्य पर आधारित है, जहां छोटे शहरों का विकास हो रहा है और निजी क्षेत्र की भागीदारी से बड़े बदलाव आ रहे हैं.

छोटे शहर बन रहे हैं विकास के नए केंद्र

पीएम मोदी ने कहा कि अब विकास सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है. हमारे छोटे शहर भी अब आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं. ये छोटे शहर स्टार्टअप और एमएसएमई के नए केंद्र बन रहे हैं, जिससे देश की आर्थिक रीढ़ मजबूत हो रही है.

पीएम मोदी ने बताया कि रिफॉर्म के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कुछ दिन पहले ही स्मॉल कंपनी की परिभाषा में बदलाव किया गया है. इससे हजारों कंपनियां अब आसान नियमों और तेज प्रक्रियाओं के दायरे में आ गई हैं.

नारी शक्ति की सफलता

पीएम ने भारत की महिला शक्ति की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, भारत की नारी शक्ति कमाल कर रही है और हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं. यह केवल महिला सशक्तिकरण का मामला नहीं है. जब नए अवसर पैदा होते हैं और पुरानी रुकावटें हटती हैं, तो उन्हें आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी मिल जाते हैं.

स्पेस सेक्टर में 'असली ट्रांसफॉर्मेशन'

पीएम मोदी ने बताया कि सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का क्या असर हुआ है. उन्होंने स्पेस सेक्टर का उदाहरण दिया, जिसे पहले केवल सरकार नियंत्रित करती थी. पीएम ने कहा, स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म लाने और इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने के नतीजे आज देश देख रहा है. साथ ही उन्होंने स्काईरूट के 'इनफिनीटी कैंपस' का उद्घाटन करने की बात कही, जो एक भारतीय निजी कंपनी है. यह कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है.

टारगेट बेस रिफॉर्म

पीएम मोदी ने भारत में रिफॉर्म के तरीके में आए बड़े बदलाव पर भी चर्चा की. उन्होंने याद दिलाया कि पहले रिफॉर्म्स अक्सर या तो किसी राजनीतिक स्वार्थ या किसी बड़े संकट को टालने के लिए किए जाते थे. अब रिफॉर्म्स नेशनल गोल को ध्यान में रखकर किए जाते हैं.

टैक्स में ऐतिहासिक बदलाव

पीएम मोदी ने बताया कि 2025 का साल कैसे रिफॉर्म्स का साल रहा है. उन्होंने बताया कि जीएसटी का असर पूरे देश ने देखा है. इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बड़ा रिफॉर्म हुआ है. 12 लाख रुपये तक की इनकम पर जीरो टैक्स का प्रॉविजन एक ऐसा कदम है, जिसके बारे में एक दशक पहले सोचना भी असंभव था.

