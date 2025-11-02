जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर से जा टकराई तेज रफ्तार बस, 18 लोगों की मौत

राजस्थान के जोधपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में अभी तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिन्हें फिलहाल पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मिल रही जानकारी के अनुसार ये हादसा तेज रफ्तार बस के ट्रेलर में टक्कर मारने से हुआ है.

पुलिस के अनुसार ये हादसा जोधपुर के मतोड़ा में हुआ है. बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बस की स्पीड काफी तेज थी. पुलिस फिलहाल हादसों की वजह की जांच कर रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद कुछ चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही है.

इस हादसे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख जताया है.सीएम ने जोधपुर कलेक्टर और एसपी को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, यह हादसा जोधपुर में फलोदी के मतोड़ा क्षेत्र में हुआ है. जहां पर बीकानेर में कोलायत दर्शन करके श्रद्धालु टेंपो ट्रैवलर (टूरिस्ट बस) से सूरसागर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बस मतोड़ा में भारत माला एक्सप्रेस-वे पर खड़े एक ट्रेलर में जा घुसी. थानाधिकारी अमानाराम ने इस भीषण हादसे में 18 लोगों के मौत की पुष्टि की है. वहीं, 3-4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं. फलोदी में हुए सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, एमडीएम सुपरिंटेंडेंट विकास राजपुरोहित और तमाम अधिकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं.