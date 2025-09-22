पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने का काम किया... NDTV से खास बातचीत में बोले अमित शाह 

गृहमंत्री अमित शाह ने NDTV को एक खास इंटरव्‍यू दिया जिसमें उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह की बातें बताईं. कुछ ऐसी बातें भी थीं जिनके बारे में लोगों को ज्‍यादा नहीं मालूम है. वहीं इस दौरान गृहमंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि किस तरह से पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति बदली है और 11 सालों में कितनी मजबूत हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस खास इंटरव्‍यू में कहा कि पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को 'एक रीढ़ प्रदान की है' और इसकी हमेशा से कमी महसूस की गई.

पीएम मोदी के कार्यकाल में नतीजे

एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल ने गृहमंत्री शाह से पूछा था, 'इतने लंबे समय तक भारत की बागडोर सिर्फ दो ही पीएम के हाथों में रही, पंडित नेहरु और पीएम मोदी. जब आप दोनों के कार्यकाल को देखते हैं तो मोदी के भारत को आप इतिहास के संदर्भ में कैसे देखते हैं?' इस पर गृहमंत्री ने जवाब दिया, 'परिणाम किसके कालखंड में आए जब इसकी तुलना जाएगी तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि परिणाम पीएम मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्‍यादा आए.'

पहले कमजोर थी विदेश नीति

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा, '25 करोड़ लोगों का गरीबी से दूर हो जाना और वह भी एक दशक के अंदर, हर गरीब को बेसिक सुविधाओं से युक्‍त कर देना, देश के युवाओं को आत्‍मविश्‍वास से भर देना, राममंदिर, धारा370 ट्रिपल तलाक हटाना, नागरिकता की व्याख्‍या को स्‍पष्‍ट कर देना, इन तमाम कामों को एक ही दशक में कर देना.' इसके बाद उन्‍होंने आगे कहा, 'देश में पासपोर्ट का सम्‍मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है. भारत की विदेश नीति में मैं बहुत स्‍टडी के साथ एक निष्‍कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में एक रीढ़ की हड्डी की कमी दिखाई पड़ती थी.पीएम मोदी ने विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने का काम किया है.'

अब तक के सबसे लोकप्रिय पीएम

शाह ने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति में कूटनीति को सुरक्षा के मसलों पर अनुचित रूप से प्राथमिकता दी जाती थी. गृहमंत्री अमित शाह ने इस इंटरव्‍यू में कहा, 'जब भी पाकिस्तान ने कोई आतंकी हमला किया... हमने देरी किए बिना जवाब तैयार किया और करारा जवाब दिया.' इंटरव्‍यू में उन्‍होंने दोहराया, 'भारतीयों का खून अब और नहीं बहाया जा सकता, हमने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है.' उन्‍होंने यह भी कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि पीएम मोदी अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं.