18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी में हुआ था आतंकी हमला, जानें देश और दुनिया में इस दिन की बड़ी घटनाएं

वर्ष 1812 में 18 सितंबर के दिन ही मॉस्को में आग लगने से शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था और लगभग 12 हजार लोगों की मौत हुई थी. वहीं, 18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारतीय थलसेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे.
देश-दुनिया के इतिहास में 18 सितंबर की तारीख में दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-
1803 : अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया
1810 : चिली ने स्पेन से अलग होने की घोषणा की
1812 : मॉस्को में आग लगने से शहर का बड़ा हिस्सा तबाह, 12 हजार लोगों की मौत
1851 : ‘न्यूयार्क टाइम्स' अखबार का प्रकाशन शुरू
1919 : हॉलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला
1926 : अमेरिका के मियामी में चक्रवाती तूफान, ढाई सौ से ज्यादा लोगों की मौत
1961 : तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया
1967 : नगालैंड ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया
1986 : महिला विमान चालकों ने पहली बार बम्बई से गोवा के बीच जेट विमान उड़ाया
1988 : बर्मा का संविधान रद्द किया गया
2003 : अगरतला और ढाका के बीच पहली बस सेवा शुरू
2016 : जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे
2024: यूक्रेन ने छह उप रक्षा मंत्रियों को बर्खास्त किया
