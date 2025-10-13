विज्ञापन
रोहतांग दर्रा जल्द सैलानियों के लिए होगा बहाल, बीआरो तेजी से बर्फ हटाने का कर रहा काम

बीआरओ ने मार्ग बहाली का कार्य जोरों पर चलाया हुआ है. अक्टूबर महीने में ही पर्यटक रोहतांग दर्रा का दीदार करने के लिए काफी संख्या में जाते थे, लेकिन इस बार जहां बरसात पर्यटकों की राहों में रोड़ा बन गई.

रोहतांग दर्रा जल्द सैलानियों के लिए होगा बहाल, बीआरो तेजी से बर्फ हटाने का कर रहा काम
  • हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी के कारण कई मार्ग बंद हुए थे, जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है
  • रोहतांग दर्रा पर अक्टूबर में लगभग ढाई फीट ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे
  • बीआरओ ने मार्ग बहाली का कार्य तेज कर दिया है, जिससे जल्द ही वाहनों के लिए मार्ग खुलने की संभावना है
मनाली:

हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हो गए थे. उन्हें बहाल करने का काम जोरों पर है. वहीं प्रदेश के 13050 फीट की ऊंचाई पर पड़ने वाले रोहतांग दर्रा का दीदार एक बार फिर पर्यटक कर सकेंगे. अक्टूबर महीने में ही इस बार रोहतांग दर्रे पर करीब अढ़ाई फीट ताजा बर्फ गिरी है.

वहीं, बीआरओ ने मार्ग बहाली का कार्य जारी रखा है. एक-दो दिनों बाद वाहनों के लिए रोहतांग मार्ग खुलने की उम्मीद है. पर्यटक अक्टूबर महीने में दर्रा पर पहुंचकर ताजा बर्फ की मोटी चादर का दीदार कर सकेंगे. बता दें कि पांच-छह अक्टूबर को रोहतांग दर्रा पर ताजा हिमपात हुआ है. जिससे वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग बंद पड़ा है.

बीआरओ ने मार्ग बहाली का कार्य जोरों पर चलाया हुआ है. अक्टूबर महीने में ही पर्यटक रोहतांग दर्रा का दीदार करने के लिए काफी संख्या में जाते थे, लेकिन इस बार जहां बरसात पर्यटकों की राहों में रोड़ा बन गई. वहीं, जैसे ही पर्यटक बरसात के बाद कुल्लू-मनाली की ओर आने लगे तो फिर मौसम खराब हुआ और रोहतांग दर्रे पर भारी हिमपात हो गया लेकिन यह हिमपात मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी माना जा रहा है क्योंकि अक्टूबर महीने में ही पर्यटक बर्फ का दीदार रोहतांग, मढ़ी, कोकसर, सिस्सू पहुंचकर कर सकेंगे.

वहीं जिला लाहौल स्पिति के पागल नाला, सिस्सू के समीप सड़क मरम्मत कार्य के कारण यातायात धीमा चल रहा है. जिला पुलिस द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. जिला पुलिस ने आमजन से अनुरोध किया है कि धैर्य रखें व  पुलिस का सहयोग और यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है. वहीं केलंग से लेह की सड़क को भी खोल दिया गया है.

