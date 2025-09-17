विज्ञापन
विशेष लिंक

शिमला में ढही दीवार, कांगड़ा में गिरी चट्टान.... हिमाचल में ये भयंकर लैंडस्लाइड डरा रहा

कांगड़ा और हमीरपुर बॉर्डर पर सुजानपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. एक पहाड़ी से हुए लैंडस्लाइड की चपेट में कुछ लोग आ ही गए थे. गनीमत यह रही कि लोग ऐन वक्त भर वहां से भाग गए.

Read Time: 3 mins
Share
शिमला में ढही दीवार, कांगड़ा में गिरी चट्टान.... हिमाचल में ये भयंकर लैंडस्लाइड डरा रहा
हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह लैंडस्लाइड.
  • हिमाचल के किन्नौर जिले में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे-5 पूरी तरह बंद हो गया है.
  • शिमला के पंथाघाटी में पांच मंजिला बिल्डिंग के पास भयानक लैंडस्लाइड हुआ, भवन को खाली करवा दिया गया है.
  • कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पर हुए लैंडस्लाइड में एक कार बाल-बाल बची, एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
शिमला:

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जगह-जगह लैंडस्लाइड (Himachal Landslide) हो रहा है और लगातार चट्टानें गिर रही हैं. शिमला से लेकर किन्नौर तक बुरा हाल है. किन्नौर जिले के निगुलसरी में नेशनल हाईवे-5 पर भारी बारिश के बाद चट्टानें और पत्थर गिरने के साथ भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है. इस वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारे लग गई हैं. आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है. बता दें कि पिछले 1 महीने से निगुलसरी पॉइंट बार-बार चट्टानें गिरने और भारी लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है.

ये भी पढ़ें-देहरादून से शिमला तक जाते-जाते जख्म दे रहा मॉनसून, देखें तबाही की ये तस्वीरें

शिमला में बिल्डिंग के पास भयानक लैंडस्लाइड

शिमला का हाल भी खराब है. शिमला के पंथाघाटी में 5 मंजिला बिल्डिंग के पास भयानक लैंडस्लाइड हुआ है. इस लैंडस्लाइड का लाअइव वीडियो सामने आया है. जिसमें पेड़ गिरता दिखाई दे रहा है. जगह-जगह लैंडस्लाइड से यहां दहशत का माहौल है. भूस्खलन की वजह से पंथाघाटी में 5 मंजिला भवन खतरे की जद में है. एहतियात के तौर पर इसे खाली करवा लिया गया है.बिल्डिंग के साथ सड़क, रैलिंग और दीवार भी गिर गई. वहीं पेड़ गिरने का वीडियो भी सामने आया है. बता दें कि बारिश की वजह से शिमला शहर में जगह-जगह पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.

Latest and Breaking News on NDTV

कांगड़ा और हमीरपुर बॉर्डर पर सुजानपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. एक पहाड़ी से हुए लैंडस्लाइड की चपेट में कुछ लोग आ ही गए थे. गनीमत यह रही कि लोग ऐन वक्त भर वहां से भाग गए. इस हादसे में एक कार बाल-बाल बची. इस हादसे में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है.  बुधवार के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली गरजने और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. बता दें कि शिमला में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं नगरोटा सूरियां में 13, चुराड़ी (चंबा) में 8, सुंदरनगर में 6 और गूलर (कांगड़ा) में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई. बारिश के कारण मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Pradesh Rain Alert, Himachal Rainfall, Shimla Landslide, Kinnaur Landslide, Kinnaur Landslide Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com