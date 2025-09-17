शिमला में ढही दीवार, कांगड़ा में गिरी चट्टान.... हिमाचल में ये भयंकर लैंडस्लाइड डरा रहा

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जगह-जगह लैंडस्लाइड (Himachal Landslide) हो रहा है और लगातार चट्टानें गिर रही हैं. शिमला से लेकर किन्नौर तक बुरा हाल है. किन्नौर जिले के निगुलसरी में नेशनल हाईवे-5 पर भारी बारिश के बाद चट्टानें और पत्थर गिरने के साथ भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है. इस वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारे लग गई हैं. आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो गई है. बता दें कि पिछले 1 महीने से निगुलसरी पॉइंट बार-बार चट्टानें गिरने और भारी लैंडस्लाइड से बंद हो रहा है.

शिमला में बिल्डिंग के पास भयानक लैंडस्लाइड

शिमला का हाल भी खराब है. शिमला के पंथाघाटी में 5 मंजिला बिल्डिंग के पास भयानक लैंडस्लाइड हुआ है. इस लैंडस्लाइड का लाअइव वीडियो सामने आया है. जिसमें पेड़ गिरता दिखाई दे रहा है. जगह-जगह लैंडस्लाइड से यहां दहशत का माहौल है. भूस्खलन की वजह से पंथाघाटी में 5 मंजिला भवन खतरे की जद में है. एहतियात के तौर पर इसे खाली करवा लिया गया है.बिल्डिंग के साथ सड़क, रैलिंग और दीवार भी गिर गई. वहीं पेड़ गिरने का वीडियो भी सामने आया है. बता दें कि बारिश की वजह से शिमला शहर में जगह-जगह पेड़ गिरने और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.

कांगड़ा और हमीरपुर बॉर्डर पर सुजानपुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. एक पहाड़ी से हुए लैंडस्लाइड की चपेट में कुछ लोग आ ही गए थे. गनीमत यह रही कि लोग ऐन वक्त भर वहां से भाग गए. इस हादसे में एक कार बाल-बाल बची. इस हादसे में एक शख्स को मामूली चोटें आई हैं.

हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली गरजने और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. बता दें कि शिमला में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं नगरोटा सूरियां में 13, चुराड़ी (चंबा) में 8, सुंदरनगर में 6 और गूलर (कांगड़ा) में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई. बारिश के कारण मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.