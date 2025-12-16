स्वर्ग तो यहीं है! देश में सबसे साफ हवा, इस शहर का AQI सिर्फ 10

जहां एक ओर दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के बड़े शहर दमघोंटू प्रदूषण से जूझ रहे हैं, वहीं देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां की हवा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती. पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में बसे मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग ने आज सुबह सभी को चौंका दिया. सुबह 9 बजे शिलॉन्ग का AQI महज 10 दर्ज किया गया, जो देश में सबसे साफ हवा वाले शहरों में शामिल है. इतनी शुद्ध हवा आमतौर पर बेहद कम आबादी वाले या ऊंचाई पर बसे इलाकों में ही देखने को मिलती है.

साफ हवा के मामले में मिजोरम भी कम नहीं है. मिजोरम के आईजोल में 38 AQI दर्ज किया गया. इसके अलावा त्रिपुरा के अगरतला में भी 72 AQI रिकॉर्ड किया गया है.

MP ने भी किया कमाल

हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं, मध्य प्रदेश ने भी साफ हवा के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. MP के दमोह शहर में आज सुबह AQI 35 रिकॉर्ड किया गया, जो इसे देश के सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों की सूची में शामिल करता है.

दिल्ली में सांस लेना मुश्किल

वहीं इसके उलट, देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह हवा की गुणवत्ता गंभीर (Severe) श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है और लोगों को खुले में सांस लेने तक में परेशानी हो रही है.

सुबह 9 बजे का आंकड़ा

अलीपुर में AQI 376

आनंद विहार में AQI 401

बवाना में AQI 408

बुराड़ी में AQI 372

DTU दिल्ली में AQI 426

IGI एयरपोर्ट पर AQI 389

वजीरपुर में AQI 423

लोधी रोड पर AQI 342

CAQM ने जारी किए निर्देश

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं. CAQM ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मौजूदा प्रदूषण स्तर बच्चों के श्वसन तंत्र के लिए बेहद खतरनाक है.

'जरूरी न हो तो बाहर निकलने से बचें'

डॉक्टरों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण अस्थमा, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है. लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई है.

जब देश के कई महानगर जहरीली हवा से जूझ रहे हैं, ऐसे में शिलॉन्ग और दमोह जैसे शहर साफ हवा की उम्मीद बनकर सामने आए हैं.