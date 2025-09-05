विज्ञापन
बाढ़, भूस्खलन... कश्मीर घाटी से कटा संपर्क, दिल्ली में उफान पर यमुना, कहर बरपा रही है बारिश

हिमाचल प्रदेश के राज्य आपात परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार राज्य में कुल 1,292 सड़कें बंद हैं जिनमें से 294 मंडी, 226 कुल्लू, 216 शिमला, 204 चंबा और 91 सिरमौर ज़िले में हैं.

बाढ़, भूस्खलन... कश्मीर घाटी से कटा संपर्क, दिल्ली में उफान पर यमुना, कहर बरपा रही है बारिश
बारिश का कहर: कश्मीर शेष भारत से कटा, दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा
  • हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भीषण भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हुई तथा 5 लोग लापता हैं, रेस्क्यू जारी है.
  • उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश से सड़क, पुल, घर, होटल और दुकानों को व्यापक नुकसान पहुंचा है.
  • जम्मू कश्मीर में भूस्खलन के कारण मुख्य सड़कें बंद हो गईं, जिससे कश्मीर घाटी का बाहरी संपर्क टूट गया है
नई दिल्ली:

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तरी राज्यों को काफी प्रभावित किया है. हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा की चपेट में है. जबकि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है. कुल मिलाकर कई राज्यों में रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में गुरुवार को हुए भीषण भूस्खलन के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, तीन घायलों को मलबे से निकाला गया है, जबकि 5 लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में तीन मकान दब गए। यह घटना इन्नर अखाड़ा बाजार इलाके के पास हुई.

दूसरी और उत्तराखंड में मानसून में हुई बारिश ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.  लगातार उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भारी बारिश हुई. भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में सड़क, पुल, घर, खेत, होटल, होम स्टे, दुकाने क्षतिग्रस्त हुए हुई है. 5 और 6 सितंबर के लिए देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

राज्य के मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर तक बारिश से लोगों को राहत मिलेगी. 10 सितंबर तक कुछ जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड मौसम विभाग के निर्देशक सीएस तोमर ने बताया की अगले हफ्ते बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान में ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की.  विभाग ने बृहस्पतिवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर एवं उदयपुर जिलों में अति भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसके अलावा भी सिरोही, नागौर, पाली एवं टोंक समेत दर्जन भर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

विभाग के मुताबिक आगामी तीन-चार दिन राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभागों के कुछ भागों में मध्यम से भारी एवं कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. जोधपुर, बीकानेर संभागों के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी. जोधपुर संभाग में पांच से सात सितंबर तक कहीं-कहीं भारी एवं अतिभारी बारिश होगी. 

कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूटा

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित प्रमुख सड़कों को बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन होने तथा मलबा आ जाने के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. जिससे कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है. जम्मू रेलवे मंडल में रेल यातायात बीते नौ दिनों से बंद है. 26 अगस्त को भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद पठानकोट-जम्मू खंड में कई स्थानों पर पटरियां धंस गई थी.

दूसरी और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रतले बिजली परियोजना के अस्थायी शेड भूस्खलन की चपेट में आ गए. जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला.

दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा

यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के बीच संभावित बाढ़ से निपटने के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए प्रशासन ने दिल्ली के सभी 13 नियामक नालों (रेगुलेटर ड्रेन्स) को बंद कर दिया है. शहर में वासुदेव घाट से यमुना तट तक फैले वर्षा जल निकासी नालों के मुहानों पर बालू से भरे बोरे रख दिए गए हैं ताकि नदी का पानी शहर के निचले इलाकों में वापस न घुस सके. दिल्ली में यमुना में गिरने वाले 13 नियामक नाले हैं, जिनमें मैग्जीन रोड नाला, पुराना चंद्रावल नाला, खैबर पास नाला, मेटकॉफ हाउस ड्रेन, कुदसिया घाट नाला, विजय घाट नाला, टोंगा स्टैंड नाला, सिविल मिलिट्री नाला, दिल्ली गेट नाला, सेन नर्सिंग होम नाला, नाला संख्या 12-ए, नाला संख्या 14 और रेगुलेटर नंबर 2800 शामिल हैं.

पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर ज़िलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और किसानों समेत प्रभावित लोगों से बातचीत की. पंजाब सरकार ने बुधवार को राज्य में मौजूदा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की छुट्टियां सात सितंबर तक बढ़ा दी हैं. वहीं हरियाणा में राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग मंत्री रणबीर गंगवा ने बुधवार को आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को तत्काल जल निकासी और पूरे राज्य में पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.

