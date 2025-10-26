रॉकेट रफ्तार वाली बाइक से निकली चिंगारियां, पल भर में दर्दनाक मौत, बाइक स्टंट का दिल दहलाने वाला VIDEO

हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाइक स्टंट करते हुए एक 22 साल के युवक की मौत हो गई. ये हादसा शनिवार देर रात हुआ है. मरने वाले युवक का नाम अनिकेत बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार युवक सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौकीन था और हादसे के समय अपनी रील ही बना रहा था. इस मामले में पुलिस ने एक वीडियोग्राफर को आरोपी बनाया है, क्योंकि उस पर स्टंट के लिए उकसाने का आरोप है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मोबाइल और कैमरे की फुटेज को जब्त कर लिया गया है.

विस्तार से जाने पूरा मामला

मंडी ज़िले के बल्ह क्षेत्र के नगचला निवासी अनिकेत देर रात लगभग एक बजे कीरतपुर मनाली फोरलेन की मलोरी टनल के पास स्टंट कर रहा था. उसी दौरान बाइक पर नियंत्रण खो गया और एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया. इस हादसे में अनिकेत की मौत हो गई.

अनिकेत बीटेक का छात्र था और इंस्टाग्राम पर नियमित रूप से बाइक स्टंट की रीलें साझा करता था. घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अनिकेत स्टंट करते हुए बाइक से असंतुलित होकर गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूटने की आशंका जताई जा रही है. उसके साथी इस वीडियो को बना रहे थे और घटना का वीडियो सारा मोबाइल में क़ैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामला टूरिस्ट एंड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नागचला में दर्ज किया गया है. मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज नेरचौक में करवाया जा रहा है.