विज्ञापन
विशेष लिंक

रॉकेट रफ्तार वाली बाइक से निकली चिंगारियां, पल भर में दर्दनाक मौत, बाइक स्टंट का दिल दहलाने वाला VIDEO

घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अनिकेत स्टंट करते हुए बाइक से असंतुलित होकर गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूटने की आशंका जताई जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
रॉकेट रफ्तार वाली बाइक से निकली चिंगारियां, पल भर में दर्दनाक मौत, बाइक स्टंट का दिल दहलाने वाला VIDEO
इस हादसे में अनिकेत की मौत हो गई. 
मंडी:

हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाइक स्टंट करते हुए एक 22 साल के युवक की मौत हो गई. ये हादसा शनिवार देर रात हुआ है. मरने वाले युवक का नाम अनिकेत बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार युवक सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौकीन था और हादसे के समय अपनी रील ही बना रहा था. इस मामले में पुलिस ने एक वीडियोग्राफर को आरोपी बनाया है, क्योंकि उस पर स्टंट के लिए उकसाने का आरोप है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मोबाइल और कैमरे की फुटेज को जब्त कर लिया गया है.

विस्तार से जाने पूरा मामला

मंडी ज़िले के बल्ह क्षेत्र के नगचला निवासी अनिकेत देर रात लगभग एक बजे कीरतपुर मनाली फोरलेन की मलोरी टनल के पास स्टंट कर रहा था. उसी दौरान बाइक पर नियंत्रण खो गया और एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया. इस हादसे में अनिकेत की मौत हो गई. 

अनिकेत बीटेक का छात्र था और इंस्टाग्राम पर नियमित रूप से बाइक स्टंट की रीलें साझा करता था. घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अनिकेत स्टंट करते हुए बाइक से असंतुलित होकर गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूटने की आशंका जताई जा रही है. उसके साथी  इस वीडियो को बना रहे थे और घटना का वीडियो सारा मोबाइल में क़ैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.  

मामला टूरिस्ट एंड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नागचला में दर्ज किया गया है. मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज नेरचौक में करवाया जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Pradesh, Himachal Pradesh Mandi, Mandi Bike Accident, Bike Stunts Mandi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com