हिमाचल प्रदेश का बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से बुरा हाल, सीएम सुक्खू ने आपदाग्रस्त राज्य किया घोषित

भारी बारिश और अलग-अलग जगहों पर तबाही के बाद हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्‍त राज्‍य घोषित कर दिया गया है. मुख्‍यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्‍खू ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राज्‍य को आपदाग्रस्‍त घोषित करने का ऐलान किया. इसके बाद प्रदेश को आपदाग्रस्‍त घोषित करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. पिछले कुछ सप्ताह में प्रदेश बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाओं का गवाह रहा है और इसके कारण व्यापक क्षति हुई है. इसके बाद पहाड़ी राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है.

हिमाचल प्रदेश अब एक आपदाग्रस्‍त राज्‍य है. प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्‍खलन और अन्‍य कारणों से काफी नुकसान पहुंचा है. भारी बारिश के कारण कई रास्‍ते बंद हो गए हैं और कई जगहों पर बुनियादी ढांचे का हाल भी बेहाल है. इसके बाद यह कदम उठाया गया है. हालांकि प्रदेश में बरसात थमने के बाद अधिसूचना वापस लेने पर विचार किया जाएगा.

भारी बारिश से हिमाचल का हाल बेहाल

हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के बीच शिमला में भूस्खलन की दो अलग-अलग घटनाओं में देर रात 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बेटी समेत तीन लोगों की मौत हो गई. शिमला जिला बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां रविवार शाम से 115.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है.

शिमला-कालका रेलवे मार्ग पर भूस्खलन के बाद छह ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. रेलवे के अनुसार, कालका से शिमला जाने वाली ट्रेन संख्या 52451, 52453 और 52459, और शिमला से कालका जाने वाली ट्रेन संख्या 52452, 52454 और 52460 रद्द कर दी गई हैं.

प्रदेश में 793 सड़कें बंद हैं. मंडी में कम से कम 266 सड़कें और कुल्लू जिले में 177 सड़कें बंद हैं.

आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, राज्य भर में बिजली के 2,174 ट्रांसफॉर्मर और 365 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं.

राज्य में 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ आने के 91 मामले, बादल फटने की 45 घटनाएं और बड़े भूस्खलन की 95 घटनाएं हुई हैं.

आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कुल 320 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,098 मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस मानसून में राज्य को 3,056 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.



अत्‍यधिक बारिश की चेतावनी

स्थानीय मौसम विभाग ने सोमवार को ‘रेड अलर्ट' जारी किया, जिसमें मंगलवार तक चार से छह जिलों के अलग-अलग इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई.