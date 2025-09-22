विज्ञापन
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?

विक्रमादित्य और अमरीन की शादी की मुख्य रस्में चंडीगढ़ में संपन्न होंगी. इसके बाद शिमला में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन होगा.

Read Time: 3 mins
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
  • हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं
  • विक्रमादित्य सिंह की शादी पंजाब के किसान परिवार की डॉक्टर अमरीन कौर से हुई है
  • शादी के मुख्य समारोह चंडीगढ़ में होंगे और बाद में शिमला में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा
नई दिल्ली:

हिमाचल प्रदेश एक बड़ी शाही शादी का गवाह बनने जा रहा है. प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं. यह शादी हिमाचल और पंजाब के बीच रिश्तों की नई डोर भी बनने जा रही है, क्योंकि उनकी जीवनसंगिनी बनने जा रही हैं. पंजाब के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली डॉ. अमरीन कौर सेखों.

चंडीगढ़ में सगाई, शिमला में होगा रिसेप्शन

दोनों की सगाई हाल ही में चंडीगढ़ में हुई, जिसमें करीबी रिश्तेदार और मित्र शामिल हुए. विक्रमादित्य और अमरीन की शादी की मुख्य रस्में चंडीगढ़ में संपन्न होंगी. इसके बाद शिमला में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन होगा. बताया जा रहा है कि इस रिसेप्शन में हिमाचल की राजनीति के बड़े चेहरे, कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता, नौकरशाह और कई खास मेहमान शामिल होंगे. शिमला के ऐतिहासिक होटल और राजसी माहौल इस आयोजन को खास बनाएंगे.

कौन हैं अमरीन कौर?

अमरीन कौर पेशे से डॉक्टर हैं. उनका परिवार लंबे समय से सामाजिक कार्यों और कृषि व्यवसाय से जुड़ा रहा है. अमरीन की सादगी और पेशेवर पहचान उन्हें अलग बनाती है. उनके परिवार की जड़ें पंजाब की मिट्टी से गहराई से जुड़ी हैं और अब वे हिमाचल की राजनीति से जुड़े शाही परिवार की बहू बनने जा रही हैं. उनके पिता का नाम सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और मां का नाम सरदारनी ओपिंद्र कौर हैं. ये लोग चंडीगढ़ सेक्टर-2 के रहने वाले हैं.

राजनीतिक परिवार की नई बहू

अमरीन की शादी के बाद वे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह की बहू बनेंगी. प्रतिभा सिंह न केवल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, बल्कि खुद भी राजनीति में मजबूत पहचान रखती हैं. ऐसे में यह शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं है, बल्कि सियासी हलकों में भी इसकी गूंज है. विक्रमादित्य सिंह पहले से ही हिमाचल राजनीति में सक्रिय हैं और युवा चेहरों में गिने जाते हैं. उनकी यह शादी राज्य की राजनीतिक चर्चा में और रंग भर देगी.

परिवार और परंपरा का संगम

विक्रमादित्य सिंह के परिवार का शाही और राजनीतिक इतिहास बेहद समृद्ध रहा है. वीरभद्र सिंह को ‘राजा साहब' के नाम से जाना जाता था और उनका कद हिमाचल की राजनीति में आज भी अजेय है. ऐसे परिवार में पंजाब की अमरीन कौर का आना, दोनों राज्यों के सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को और मजबूत करेगा. शादी की रस्मों में जहां आधुनिकता का रंग होगा, वहीं पारंपरिक रीति-रिवाज भी निभाए जाएंगे.

रिसेप्शन में पहुंचेंगे देश विदेश से दिग्गज

शादी के बाद शिमला में होने वाला रिसेप्शन एक बड़ा आयोजन माना जा रहा है. यहां राजनीतिक चर्चा से लेकर सामाजिक मुलाकातों तक का माहौल रहेगा. हिमाचल की राजनीति में इस शादी को लेकर पहले से ही उत्साह है.

विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर की शादी न केवल पारिवारिक उत्सव है बल्कि यह हिमाचल और पंजाब के सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्तों का उत्सव भी है. राजनीति से जुड़े इस परिवार की नई बहू के रूप में अमरीन का स्वागत पूरे राज्य में उत्सुकता का विषय है. यह शादी आने वाले दिनों में हिमाचल की सियासत और समाज दोनों में चर्चा का केंद्र बनी रहेगी.

Vikramaditya Singh Marriage, Amreen Kaur Sekhon, Virbhadra Singh
