मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए जारी किया कोहरे का अलर्ट, जानें कहां-कहां फैलेगा 21 दिसंबर को कोहरा

भारत मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के 5 राज्यों के लिए रविवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया है. शनिवार को मौसम विभाग ने अपने ताज़ा पूर्वानुमान में कहा, "21 तारीख की सुबह तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि 21 और 22 को झारखंड और 21 दिसंबर की सुबह तक मध्य प्रदेश में कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है".

शीतलहर ने किया परेशान

शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर से गंभीर शीत लहर रिकॉर्ड की गई. उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीत लहर और कुछ जगहों पर गंभीर शीत लहर की स्थिति देखी गई. हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर ठंडे दिन की स्थिति (Cold day conditions) देखी गई.

भारत मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग में अधिकतम तापमान औसत से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, और सफदरजंग में भी अधिकतम तापमान औसत से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया. दरअसल पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के रोहतक, उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, फुरसतगंज और सुल्तानपुर और मध्य प्रदेश के सिद्धि (Sidhi), नरसिंघपुर और ग्वालियर में अधिकतम तापमान औसत से 5.2 से 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहे, जिस वजह से दिन में भी आम लोगों ने ठण्ड का कहर महसूस किया.

"घाना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान"

दिल्ली के पालम में 1930 IST पर दक्षिण-पूर्वी हवा (Southeasterly Wind) के साथ हल्के कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 700 मीटर रही, जबकि सफदरजंग में शांत हवा के साथ मध्यम कोहरे में 400 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई. मौसम विभाग ने मुताबिक, इस पूरे हफ्ते पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घाना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. 25-27 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में; 26 और 27 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश; और 22, 26 और 27 को पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में रात/सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.