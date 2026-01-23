लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़कें बंद, बिजली गुल, बसों के पहिए भी जाम

हिमाचल प्रदेश में करीब तीन महीने बाद शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिसके बाद पर्यटकोंके चेहरे खुशी से खिल गए हैं. शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक, हर जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है. इस बीच ट्रैफिक जाम बड़ेी परेशानी बनी हुई है. बर्फ बहुत ज्यादा जमने की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं और आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं. कई जगहों पर गाड़ी के पहिए बर्फ में फंस गए हैं,जिसकी वजह से पर्यटक परेशान हैं. कई पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर बर्फबारी के वीडियो साझा किए और इसे ‘‘सर्दियों का सबसे खुशनुमा स्थान'' बताया. वहीं कुछ ट्रैफिक जाम से पेरान नजर आए.

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गुरुवार देर रात से ही बर्फबारी दौर शुरू हो गया है. लाहौल स्पीति के लगभग सभी इलाकों में देर रात से भारी बर्फबारी जारी है. अभी तक ऊंची चोटियों पर ही बर्फबारी हो रही थी लेकिन अब निचले क्षेत्रों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है. उदयपुर, सीसू, कोकसर, केलांग, खंगसर, हर जगह बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है.

लाहौल घाटी में डेढ़ फुट के करीब बर्फबारी दर्ज की जा चुकी हैं. बर्फ गिरने के बाद से लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल के तहत तिंदी, सलग्रां और भुजूण्ड में बिजली ठप हैं. वही लगभग सभी सड़के बंद हैं. HRTC केलांग डिपो की सभी रुटों पर चलने वाली बस सेवा ठप हो गई है.

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, लाहौल और स्पीति के गोंदला, कुकुमसेरी और हंसा गांवों में क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर हिमपात हुआ.

