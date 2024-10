बेंगलुरु में भारी बारिश से हाहाकार! चारों ओर पानी ही पानी, VIDEO से समझिए कैसे हैं हालात

कर्नाटक में भारी बारिश के कारण सामान्‍य जन जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है. बारिश ने सबसे ज्‍यादा कहर बेंगलुरु में मचाया है. यहां पानी से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. शहर में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. वहीं, निर्माणाधीन इमारत ढह जाने के कारण 1 की मौत भी हो गई है.

BENGALURU city needs a strong, powerful & solely dedicated MINISTER & MAYOR to look into the city's needs, who can be held accountable for the city's Urban infrastructure#KarnatakaRains #BengaluruRains #BangaloreRains #Bangalore pic.twitter.com/tdIfTD7PC9 — Karnataka Weather (@Bnglrweatherman) October 22, 2024

बेंगलुरु में कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है. शहर में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मुख्य सड़कों पर फिर से गड्ढे हो गए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है. गड्ढों और जलभराव के कारण कारों और भारी वाहनों की आवाजाही भी बाधित हुई है. यहां से जल तबाही के खई वीडियो भी सामने आए हैं.

Manyata Tech Park inundated again post evening's heavy thunderstorms in BENGALURU city



Heavy jams & bumper to bumper slow moving traffic in the area#KarnatakaRains #BengaluruRains #BangaloreRains #Bangalore https://t.co/sLGN0RAvQs pic.twitter.com/tAMFLFydg6 — Karnataka Weather (@Bnglrweatherman) October 22, 2024

अपार्टमेंट के परिसरों में भरा पानी

बाबूसापल्या में भारी बारिश के बीच मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत के ढह जाने से उसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई. भारी बारिश से कुछ अपार्टमेंट के परिसरों में पानी भर गया.

Rajarajeshwari nagar 3:25 pm pic.twitter.com/PpSzjzIrS6 — sathish kumar (@sathiszblr) October 22, 2024

कर्नाटक सरकार ने कुछ अपार्टमेंट के निवासियों को आठ दिन के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा है. परिसर में बारिश का पानी भर जाने की वजह से निवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है.

Bengaluru, Karnataka: CCTV footage shows an under-construction building that has collapsed, where a rescue operation is underway pic.twitter.com/2Xzan5goq3 — IANS (@ians_india) October 22, 2024

यलहंका के केंद्रीय विहार में कमर तक पानी भरा हुआ है. बचावकर्मियों ने लोगों को नौका की मदद से बाहर निकाला है. जलजमाव के कारण उत्तर बेंगलुरु में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई यात्रियों की उड़ान, ट्रेन और बसें छूट गईं. जलजमाव वाले इलाकों में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.

Bengaluru city needs a strong, powerful & solely dedicated MAYOR to look into the city's needs, who can be held accountable for the city's Urban infrastructure.#KarnatakaRains #BengaluruRains #BangaloreRains #Bangalore pic.twitter.com/4M9Dtku27d — Navaya Election Management Company (@CompanyNavaya) October 22, 2024

निचले इलाकों में कई मकानों में पानी घुस गया है और पास की झीलों में पानी उफान पर है. वाहनों और बिजली के सामान को नुकसान पहुंचा है.

क्या है मौसम विभाग का अपडेट?

आईएमडी ने कहा है कि चिक्काबल्लापुर, चिकमंगलूर, कोलार, बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, उत्तर कन्नड़, उडुपी, धारवाड़, गडग, ​​बेलगावी, हावेरी, दावणगेरे, बल्लारी, मांड्या, मैसूरु, रामानगर और चामराजनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है.