दिल्ली, नोएडा में अगले 2 घंटे भारी बारिश, मौसम विभाग का येलो अलर्ट, फ्लाइट्स के लिए भी एडवाइजरी

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुधवार शाम को जोरदार बारिश हुई. इससे राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई. मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए "ऑरेंज अलर्ट" जारी किया है. विभाग ने आगे कहा कि पूरी दिल्ली और एनसीआर में हल्की गरज के साथ मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

दक्षिण, मध्य और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बुधवार शाम बारिश हुई. यहां अधिकतम तापमान औसत से एक डिग्री कम 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

Delhi: Heavy rainfall in the national capital led to waterlogging near Kashmere Gate pic.twitter.com/WwDdOWwp6d

दिल्ली में आज हुई बारिश से कई जगह जलभराव और जाम स्थिति देखने को मिली. एक तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री बारिश में जमीन पर उतरकर मुआयना कर रहे है कि कही पानी नहीं भरा वही मिंटो ब्रिज पर जलभराव और जाम दोनों लगा हुआ है.

मौसम की वजह से स्‍पाइसजेट ने अपने यात्रियों को आगाह किया है. एयरलाइन ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया और लिखा, 'दिल्ली में खराब मौसम के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति पर नजर रखें.'

New Delhi: Waterlogging was seen on Copernicus Lane due to heavy rainfall in the capital pic.twitter.com/XwPK8B4Pdc