शादी में छेड़छाड़ के विरोध पर पीट-पीटकर ले ली रोहित बॉडीबिल्डर की जान, 2000 KM दूर से 3 गिरफ्तार

रोहतक के रहने वाले रोहित अपने दोस्त जतिन के साथ 27 नवंबर को भिवानी जिले में शादी में गए थे. उसी दौरान बारात में आए कुछ लोगों ने महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसनी शुरू कर दीं. विरोध करने पर बाद में रोहित पर जानलेवा हमला किया.

शादी में छेड़छाड़ के विरोध पर पीट-पीटकर ले ली रोहित बॉडीबिल्डर की जान, 2000 KM दूर से 3 गिरफ्तार
  • हरियाणा पुलिस ने रोहित बॉडीबिल्डर की हत्या मामले में फरार 3 आरोपियों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है
  • गिरफ्तार आरोपियों में दो सगे भाई वरुण और तरुण के अलावा दीपक शामिल हैं जो भिवानी जिले के निवासी हैं
  • रोहित ने शादी में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद बारातियों से उनका झगड़ा हो गया था
शादी में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर की गई रोहित बॉडीबिल्डर की हत्या के मामले में फरार 3 आरोपियों को हरियाणा पुलिस ने बेंगलुरू से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. तीनों भिवानी के रहने वाले हैं. इनमें वरुण और तरुण दो सगे भाई हैं. ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत भिवानी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

ये आरोपी गिरफ्तार

  1. वरुण पुत्र ओमपाल, निवासी तिगड़ाना, जिला भिवानी.
  2. तरुण पुत्र ओमपाल, निवासी तिगड़ाना, जिला भिवानी.
  3. दीपक पुत्र अजीत सिंह, निवासी तिगड़ाना, जिला भिवानी.

रोहतक के हुमायूंपुर के रहने वाले रोहित अपने दोस्त जतिन के साथ 27 नवंबर को भिवानी जिले के गांव रेवाड़ी खेड़ा में एक शादी में गए थे. एफआईआर के मुताबिक,  रात करीब 10 बजे बारात में आए कुछ लोगों ने महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसनी शुरू कर दीं. रोहित ने इसका विरोध किया तो कहासुनी और फिर झगड़ा हो गया. लोगों ने बीचबचाव करके जैसे-तैसे मामला रफा-दफा कराया.

रात में 11 बजे करीब रोहित जब अपने दोस्त जतिन के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर घर लौट रहे थे, उसी समय उन पर हमला कर दिया गया. बारात में आए लोगों ने रेवाड़ी खेड़ा से बामला रोड रेलवे फाटक के नजदीक उनकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी और मारपीट की. रोहित के सिर और शरीर पर जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें पहुंचाईं. इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई.

इस घटना की शिकायत हुमायूंपुर निवासी सरोज ने सदर थाना भिवानी में दर्ज करवाई. इसके आधार पर 28 नवंबर को अभियोग संख्या 609 के तहत धारा 109(1), 115, 126, 190, 191(2), 191(3), 324(4), 351(2) व 103 भारतीय न्याय संहिता में मामला दर्ज किया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने क्राइम ब्रांच, थाना सदर पुलिस और साइबर पुलिस को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए. सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए रोहित की हत्या मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को शुक्रवार को बेंगलुरु से काबू कर लिया. 

