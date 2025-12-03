विज्ञापन
नकाब में दिख रही ये महिला नहीं जल्लाद है! अपने बेटे सहित 4 बच्चों की हत्या की, वजह चौंका देगी

Psycho Killer Poonam Arrested: खुद के बेटे सहित 4 बच्चों की निर्मम हत्या करने वाली महिला अब पुलिस के गिरफ्त में है. इन महिला की सनकी करतूत को सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

नकाब में दिख रही ये महिला नहीं जल्लाद है! अपने बेटे सहित 4 बच्चों की हत्या की, वजह चौंका देगी
Haryana psycho killer: पानीपत की साइको किलर पूनम पुलिस गिरफ्त में.
  • खुद के बेटे सहित 4 बच्चों की हत्या करने वाली साइको किलर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
  • हरियाणा का यह मामला दिल दहलाने वाला है. पानीपत पुलिस ने साइको किलर की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी बताई है.
  • महिला ने बीते दिनों 6 साल की बच्ची को पानी के टब में डूबो कर मार डाला था. इसी मामले की जांच में वह पकड़ी गई.
पानीपत:

Haryana Psycho Killer: ऊपर तस्वीर में नकाब में दिख रही ये महिला, महिला नहीं जल्लाद है. इसकी सनक भरी करतूत जानकर आप भी यही कहेंगे. इस महिला ने खुद के बेटे सहित 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है. साइको किलर के रूप में खौफ पैदा कर चुकी यह महिला अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुकी है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों ने जब उसकी कहानी बताई, उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया.   

पानीपत में 6 साल की बच्ची की पानी में डूबो कर की हत्या

दरअसल बीते दिनों पानीपत में 6 साल की एक बच्ची की हत्या हुई थी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने पानी के टब में डुबोकर मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला पहले भी खुद के बेटे समेत चार बच्चों की निर्मम हत्या कर चुकी है.

बता दें कि पानीपत के इसराना क्षेत्र में नौल्था गांव में 6 साल की बच्ची की हत्या महिला ने की थी. साल 2023 में आरोपी महिला ने अपने ननद की बेटी और खुद के बेटे की हत्या की थी. 

सोनीपत के भावड की रहने वाली साइको किलर पूनम

वहीं, महिला ने अगस्त 2025 में सिवाह गांव में भी एक बच्ची को मौत के घाट उतारा था. आरोपी महिला का नाम पूनम बताया जा रहा है. आरोपी महिला सोनीपत के भावड गांव की रहने वाली है और उसके पति का नाम नवीन है. सोनीपत के भावड़ गांव निवासी पाल सिंह ने बताया कि उनका परिवार सोनीपत के रामनगर में रहता है. 

घर से लोग बारात में थे बिजी, महिला ने बच्ची को मार डाला

उनके रिश्तेदार नौल्था गांव निवासी सतपाल के बेटे अमन की शादी थी. बीते सोमवार को उसकी बारात गई थी. जिसमें शामिल होने के लिए वह अपनी पत्नी ओमवती, बेटे संदीप, पुत्रवधू, पोती विधि और 10 माह के पौत्र के साथ शामिल होने के लिए आए थे. 

बारात वाले दिन ही गायब हुई थी बच्ची

सोमवार को करीब डेढ़ बजे बारात नौल्था गांव से रवाना हुई थी. वह और बेटा संदीप बारात में चले गए. कुछ ही देर बाद फोन पर सूचना मिली कि विधि गायब हो गई है और वह मिल नहीं रही. इसके बाद  बच्ची की तलाश शुरू की गई. करीब एक घंटे के बाद उनकी पत्नी ओमवती शादी वाले घर में पहली मंजिल पर स्टोर रूम के पास पहुंची. 

पानी के टब में बच्ची का सिर डूबा था, पांव जमीन पर थे

स्टोर रूम का कुंडा लगा हुआ था. उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे में अंदर रखे पानी के टब में विधि का सिर डूबा हुआ था और उसके पांव जमीन थे. तुरंत ही विधि को पानी से बाहर निकाला. इसी बीच बच्ची को एनसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

आरोपी महिला बच्ची की चाची

बच्ची के दादा पाल सिंह ने आरोप लगाए थे कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पानी में डुबोकर बच्ची की हत्या की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी महिला मृतक बच्ची की रिश्ते में चाची बताई जा रही है. 

एसपी ने बताया- साइको किलर की करतूत

साइको किलर पूनम की गिरफ्तारी के बाद पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महिला अपने से सुंदर लड़कियों को मौत के घाट उतारती थी. वो तीन बच्चियों की हत्या कर चुकी थी. एक लड़की की हत्या अपनी मायके में की तो दूसरी ननद की लड़की की हत्या की. किसी को शक ना हो अपने बेटे को भी डुबोकर मारा था. पुलिस ने बताया कि साइको किलर महिला 4 बच्चों की निर्मम हत्या कर चुकी थी.

