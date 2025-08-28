विज्ञापन
विशेष लिंक

शादी से पहले माता-पिता की मंजूरी वाला कानून बने, हरियाणा के विधायक ने की मांग

गौतम ने जमीन की कीमत की दरों (लैंड कलेक्टर रेट) का भी मुद्दा भी उठाया और कहा कि कुछ जगहों पर इन दरों और बाजार दरों में काफी अंतर है.

Read Time: 2 mins
Share
शादी से पहले माता-पिता की मंजूरी वाला कानून बने, हरियाणा के विधायक ने की मांग
चंडीगढ़:

हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राम कुमार गौतम ने एक ऐसे कानून की मांग की है, जिसमें शादी से पहले माता-पिता की अनुमति अनिवार्य हो. सफीदों के विधायक ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है.

गौतम ने कहा, ‘‘लड़के-लड़कियां भाग जाते हैं...ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां माता-पिता बाद में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं. मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसा कानून बनाया जाए, जिसमें शादी से पहले लड़के-लड़कियों के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य हो.''

गौतम 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा में शामिल हो गए थे. इससे पहले वह जननायक जनता पार्टी (जजपा) के सदस्य थे.

गौतम ने जमीन की कीमत की दरों (लैंड कलेक्टर रेट) का भी मुद्दा भी उठाया और कहा कि कुछ जगहों पर इन दरों और बाजार दरों में काफी अंतर है.

उन्होंने कहा, ‘‘जहां भी बड़ा अंतर है, उसे दूर किया जाना चाहिए. इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी.''

शून्यकाल में बोलने का समय समाप्त होने पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने उन्हें उनकी सीट पर बैठने के लिए कहा. हालांकि, गौतम अपनी बात जारी रखने पर अड़े रहे और अध्यक्ष ने उन्हें रोक दिया.

कल्याण ने कहा, ‘‘अगर आप इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं, तो आप नोटिस दें , मैं उसके अनुसार फैसला करूंगा.''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haryana, Haryana Bjp Mla, Marriage Act, Marriage Problem, Haryana Assembly
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com