आरती राव कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए सेरोगेसी से सिंगल मदर बनी हैं. बता दें कि उन्होंने हिम्मत सिंह नाम के एक बिजनेसमैन से शादी की थी. लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था. फिलहाल तो आरती अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ा रही हैं.

नाना बने राव इंद्रजीत सिंह, बेटी और मंत्री आरती राव सेरोगेसी से बनीं सिंगर मदर, जानें क्या है बेटे का नाम
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री सेरोगेसी से बनीं मां.
  • हरियाणा की मंत्री आरती राव सेरोगेसी के जरिए बेटे जयवीर सिंह की मां बनी हैं.
  • आरती राव केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.
  • आरती राव ने कानूनी प्रक्रिया से सिंगल मदर बनकर अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के परिवार में खुशी का मौका है. अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला जो आ गया है. उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव मां (Haryana Minister Arti Rao Serogacy Mother) बन गई हैं. आरती राव सेरोगेसी से मां बनी हैं. उन्होंने अपने बेटे का नाम जयवीर सिंह रखा है, जो अब 3 महीने का हो चुका है. मंत्री आरती राव तीन महीने पहले सेरोगेसी से मां बनी थीं. वह अहीरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत की बेटी हैं.

सेरोगेसी से सिंगल मदर बनीं मंत्री आरती सिंह राव

 जयवीर के रूप में उनको अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला वारिस मिल गया है. आरती राव की पहचान सिर्फ इतनी नहीं कि वह राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं बल्कि वह महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं. वर्तमान में वह हरियाणा में स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान मंत्री हैं. 

राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला आ गया

आरती राव कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए सेरोगेसी से सिंगल मदर बनी हैं. बता दें कि उन्होंने हिम्मत सिंह नाम के एक बिजनेसमैन से शादी की थी. लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था. फिलहाल तो आरती अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ा रही हैं. अब उनका बेटा भी इस दुनिया में आ चुका है. वह भी फ्यूचर में अपने नाना और अपनी मां की राजनीतिक विरासत को संभालने का काम करेगा.

राव इंद्रजीतसिंह की बेटी हैं आरती राव

बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह राजनीति में बड़ा नाम हैं. वह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं. इस हिसाब से आरती राव हरियाणा के पूर्व सीएम की पोती हैं. हरियाणा के अहीरवाल में राव परिवार की राजनीति का सिक्का चलता है.

हरियाणा के अहीरवाल में चलता है राव परिवार का सिक्का

साल 2019 और 2024 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में भी इस परिवार का अहम योगदान रहा है. राव इंद्रजीत सिंह की दो बेटियां आरती राव और भारती राव हैं. भारती के दो बेटे हैं. लेकिन वह खुद राजनीति से दूर हैं. लेकिन आरती पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वह सेरोगेसी से सिंगल मदर बनी हैं. दरअसल आरती सिंह का उनके पति से तलाक हो चुका है.

Haryana Politics, Haryana Health Minister Arti Rao, Arti Rao, Arti Rao Surrogate Mother, Rao Inderjit Singh
