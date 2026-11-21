हरियाणा के फरीदाबाद में सुबह-सुबह जिम पहुंची दो महिलाओं के साथ बड़ा हादसा हो गया. दोनों अपनी कार से उतरकर पार्किंग कर रही थीं तभी तेज रफ्तार SUV ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. यह घटना फरीदाबाद के NIT-3 इलाके की है. जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर की सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच दो महिलाएं जिम पहुंची थीं. दोनों अपनी इनोवा कार से नीचे उतरीं और उसे पार्क करने लगीं. इसी दौरान दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में एक SUV कार आई. इससे पहले कि दोनों महिलाएं कुछ समझ पातीं SUV ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं और सड़क पर गिरकर घायल हो गईं.

SUV की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुईं दोनों महिलाएं

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने दोनों घायल महिलाओं को संभाला और उपचार के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं SUV को भी एक महिला चला रही थी जो सुबह जिम के लिए ही वहां पहुंची थी.

CCTV कैमरे में कैद हुई पूरी घटना

इस सड़क हादसे की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों महिलाएं अपनी इनोवा कार से उतरकर उसे पार्क करने की कोशिश कर रही हैं. तभी सामने की ओर से तेज रफ्तार SUV आती है और दोनों को टक्कर मार देती है. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. CCTV फुटेज सामने आने के बाद इलाके में यह हादसा चर्चा का विषय बना हुआ है.

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