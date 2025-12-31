Welcome 2026 : नए साल पर न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली झूमे लोग, जमकर हुई आतिशबाजी, देखें वीडियो

- पूरी दुनिया में नए साल 2026 के स्वागत के लिए आतिशबाजी और जश्न का भव्य आयोजन हुआ.
- भारत समेत कई देशों में लोग नए साल के मौके पर नाच-गाने और उल्लास के साथ शामिल हुए.
- मनाली में हजारों पर्यटक मॉल रोड पर लाइव म्यूजिक का आनंद उठाते हुए नए साल का स्वागत कर रहे हैं.
पूरी दुनिया इस समय नए साल 2026 के भव्य स्वागत के जश्न में डूबी हुई है. जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में आतिशबाजी और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला. हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़, नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का अभिनंदन कर रहा है.
वीडियो में लोग भारी संख्या में पर्यटन स्थलों पर एकत्रित होकर नाच-गाने और आतिशबाजी के साथ नए साल का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं. आसमान रंग-बिरंगे पटाखों की रोशनी से सराबोर है और हर तरफ जोश व उल्लास का माहौल है.
हजारों की संख्या में मनाली पहुंचे लोग नए साल का स्वागत करेंगे, मॉल रोड पर लाइव म्यूजिक का उठा रहे आनंद, देखिए वीडियो#Manali | #Kullu | #NewYear2026 pic.twitter.com/Oz1bNoui52— NDTV India (@ndtvindia) December 31, 2025
Happy New Year— NDTV India (@ndtvindia) December 31, 2025
ऑलकैंड में नए साल के जश्न का वीडियो आया सामने.#HappyNewYear2026 pic.twitter.com/9rzRFnvBWV
उत्तर प्रदेश: वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर वर्ष 2025 की अंतिम गंगा आरती का आयोजन किया गया.#UPNews | #NewYear | #GangaAarti pic.twitter.com/VxTH5bDMd9— NDTV India (@ndtvindia) December 31, 2025
