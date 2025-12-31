Welcome 2026 : नए साल पर न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली झूमे लोग, जमकर हुई आतिशबाजी, देखें वीडियो

पूरी दुनिया इस समय नए साल 2026 के भव्य स्वागत के जश्न में डूबी हुई है. जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में आतिशबाजी और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला. हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़, नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का अभिनंदन कर रहा है.

वीडियो में लोग भारी संख्या में पर्यटन स्थलों पर एकत्रित होकर नाच-गाने और आतिशबाजी के साथ नए साल का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं. आसमान रंग-बिरंगे पटाखों की रोशनी से सराबोर है और हर तरफ जोश व उल्लास का माहौल है.

हजारों की संख्या में मनाली पहुंचे लोग नए साल का स्वागत करेंगे, मॉल रोड पर लाइव म्यूजिक का उठा रहे आनंद

ऑलकैंड में नए साल के जश्न का वीडियो आया सामने

वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर वर्ष 2025 की अंतिम गंगा आरती का आयोजन किया गया.