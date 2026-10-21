गुवाहाटी के फ्लैट में महिला की संदिग्ध मौत, बैंक मैनेजर हिरासत में

असम की रहने वाली डॉली कश्यप नाम की महिला अपने किराए के फ्लैट में मृत पाई गईं. यह घटना मंगलवार को गुवाहाटी के डिसपुर थाना क्षेत्र स्थित एक आवासीय अपार्टमेंट में सामने आई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. जानकारी के अनुसार डॉली कश्यप असम के सुआलकुची क्षेत्र की निवासी थीं और एक बीमा कंपनी में काम करती थीं. वह गुवाहाटी में किराए के फ्लैट में रह रही थीं. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है.

बैंक मैनेजर हिरासत में

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक निजी बैंक के 34 वर्षीय मैनेजर को हिरासत में लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उससे पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. हालांकि अभी तक उसके खिलाफ किसी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मौत की वजह अभी रहस्य

पुलिस के अनुसार फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई. शुरुआती जांच में मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

हर पहलू की जांच जारी

जांच एजेंसियां महिला के संपर्कों, कॉल रिकॉर्ड और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल डॉली कश्यप की मौत रहस्य बनी हुई है. पुलिस को उम्मीद है कि जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

असम की रहने वाली एक महिला अपने किराए के फ्लैट में मृत मिली. घटना के बाद पुलिस ने एक निजी बैंक के 34 वर्षीय मैनेजर को हिरासत में लिया है. मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है और मामले की जांच जारी है.

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