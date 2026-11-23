असम के डिब्रूगढ़ में रविवार सुबह एक तेंदुए की मौजूदगी ने पूरे गांव में अफरा-तफरी मचा दी. वन विभाग की पकड़ने की कोशिश के दौरान तेंदुआ जाल से निकल भागा और चार ग्रामीणों पर हमला कर दिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने तेंदुए को घेरकर मार डाला. असम के डिब्रूगढ़ जिले के लेजाई देवानबाड़ी गांव में रविवार को तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, सुबह गांव में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी.

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश शुरू की. हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बचाव अभियान के लिए पहुंची टीम पूरी तरह तैयार नहीं थी. बताया जा रहा है कि उनके पास सिर्फ एक जाल था और अभियान में स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही थी.

भगदड़ जैसी स्थिति

इसी दौरान तेंदुए को जाल में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात अचानक बेकाबू हो गए. तेंदुआ जाल से निकलने में कामयाब रहा और उसने आसपास मौजूद लोगों पर हमला कर दिया. इस हमले में चार ग्रामीण घायल हो गए. तेंदुए के हमलावर होते ही इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

हमले से नाराज़ और डरे हुए ग्रामीणों ने बाद में तेंदुए को घेर लिया. कुछ ही देर में भीड़ ने तेंदुए को मार डाला. वन्यजीव की मौत के बाद पूरे इलाके में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

अस्पताल में चल रहा है इलाज

घायल ग्रामीणों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. इस घटना के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि बचाव अभियान बेहतर तैयारी और पर्याप्त संसाधनों के साथ चलाया जाता, तो शायद न तो ग्रामीण घायल होते और न ही तेंदुए की जान जाती. वहीं, तेंदुए की मौत ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है.

ग्रामीणों और वन विभाग के बीच हुई इस पूरी घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है. अब लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि वन विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और बचाव अभियान के दौरान हुई चूक की जांच होती है या नहीं.

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