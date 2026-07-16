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गुरुग्राम में घरेलू सहायिका को पहले थार से कुचला, फिर अस्पताल ले गई महिला, मौत हुई तो शव वापस घटनास्थल पर रख दिया

गुरुग्राम की एक सोसाइटी में पार्किंग में सो रही घरेलू सहायिका गुड्डी को कथित तौर पर थार गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोप है कि चालक महिला अस्पताल से शव वापस लाकर घटनास्थल पर रख गई.

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गुरुग्राम में घरेलू सहायिका को पहले थार से कुचला, फिर अस्पताल ले गई महिला, मौत हुई तो शव वापस घटनास्थल पर रख दिया
गुरुग्राम में थार ने ली घरेलू सहायिका की जान
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गुरुग्राम की एक सोसाइटी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पार्किंग में सो रही एक घरेलू सहायिका को थार गाड़ी से कुचल दिया. महिला बुरी तरह जख्मी घरेली सहायिका को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आरोपी महिला ने उसका शव वापस लाकर घटना स्थल पर रख दिया. 

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुग्राम सेक्टर-67 स्थित अंसल वर्सालिया सोसाइटी में हुई. पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान 57 वर्षीय गुड्डी के रूप में हुई है और वह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की रहने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, गुड्डी सोसाइटी के एक फ्लैट में काम खत्म करने के बाद ग्राउंड फ्लोर कार पार्किंग में सो रही थी. पुलिस ने बताया कि उसी इमारत में रहने वाली एक महिला अपनी थार कार को पीछे कर रही थी, तभी थार गुड्डी के ऊपर चढ़ गई.

अस्पताल लेकर पहुंची महिला

पुलिस ने बताया कि इसके बाद महिला थार से बाहर निकली और घायल गुड्डी को एक दूसरी गाड़ी से एक प्राइवेट अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद महिला शव को वापस सोसाइटी लेकर आई और उसे उसी जगह पर रख दिया, जहां दुर्घटना हुई थी. घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर-65 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है.

मृतका के भतीजे का आरोप है कि शव को दोबारा पार्किंग में लाकर रख दिया गया और महिला ने किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने चालक महिला के घर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा किया.

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

अभी तक नहीं हुई FIR

वहीं जानकारी के अनुसार, इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. गुड्डी के परिवार ने मालिक के खिलाफ चार्ज न लगाने का फैसला किया है. दोनों परिवारों के बीच मुआवजे पर एक एग्रीमेंट हो गया है. वहीं अस्पताल के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि ऐसा कोई केस उनके यहां लाया गया था.

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