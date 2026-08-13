7 Dogs Trailer Release: सलमान खान, संजय दत्त और मोनिका बेलूची एक साथ, '7 डॉग्स' के ट्रेलर ने दिखाया हॉलीवुड लेवल एक्शन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुप्रतीक्षित एक्शन स्पेक्टेकल ‘7 डॉग्स' का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है. फिल्म में मिस्र के सुपरस्टार करीम अब्देल अज़ीज़ और अहमद एज़ के साथ भारतीय सुपरस्टार सलमान खान और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. ट्रेलर फिल्म की हाई-ऑक्टेन एक्शन, रोमांच, साज़िश और बड़े पैमाने पर रचे गए सिनेमाई अनुभव की झलक पेश करता है. फिल्म में मशहूर अंतरराष्ट्रीय कलाकार मोनिका बेलूची और जियानकार्लो एस्पोसिटो भी अहम भूमिकाओं में हैं. ‘7 डॉग्स' 21 अगस्त को भारत के सिनेमाघरों में हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाओं में रिलीज होगी.

Sela Studios द्वारा निर्मित और General Entertainment Authority (GEA) तथा Riyadh Season के सहयोग से बनी ‘7 डॉग्स' का निर्देशन फिल्ममेकर जोड़ी आदिल एल अरबी और बिलाल फलाह ने किया है. दोनों निर्देशक ‘Bad Boys for Life' और ‘Bad Boys: Ride or Die' जैसी चर्चित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. फिल्म की परिकल्पना और सह-लेखन तुर्की अलालशिख ने किया है.

ट्रेलर फिल्म के विशाल स्केल और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है. करीम अब्देल अज़ीज़ और अहमद एज़ एक्शन से भरपूर कहानी को लीड करते हैं, वहीं सलमान खान और संजय दत्त अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ इस अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की टोली में शामिल होते हैं. मोनिका बेलूची, मार्टिन लॉरेंस और जियानकार्लो एस्पोसिटो फिल्म की ग्लोबल अपील को और मजबूत करते हैं.

आदिल एल अरबी और बिलाल फलाह के लिए ‘7 डॉग्स' बड़े पैमाने पर एक्शन फिल्मों की दुनिया में एक और बड़ी एंट्री है, खासकर ‘Bad Boys' फ्रेंचाइज़ी में उनके काम के बाद. फिल्म के महत्वाकांक्षी एक्शन और स्टंट सीक्वेंस को 87Eleven की भागीदारी के साथ तैयार किया गया है, जो ‘John Wick' फ्रेंचाइज़ी से जुड़ी प्रसिद्ध एक्शन और स्टंट कंपनी है. अनुभवी स्टंट डिज़ाइनर स्टीफन डनलेवी, जिनके क्रेडिट्स में ‘Mad Max: Fury Road' और ‘John Wick' जैसी फिल्में शामिल हैं, ने फिल्म के एक्शन और स्टंट डिज़ाइन की कमान संभाली है.

फिल्म की शानदार स्टार कास्ट में तारा एमाद, नासेर अल-कसबी और मैक्स हुआंग समेत कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं, जो इस क्रॉस-कल्चरल सिनेमाई सहयोग को और व्यापक बनाते हैं.

सलमान खान और संजय दत्त भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं करीम अब्देल अज़ीज़ और अहमद एज़ मिस्र से इस अंतरराष्ट्रीय कहानी को लीड कर रहे हैं. मोनिका बेलूची यूरोपीय स्टार पावर जोड़ती हैं और ‘Bad Boys' के निर्देशक आदिल एल अरबी और बिलाल फलाह इसके निर्देशन की कमान संभालते हैं. ‘7 डॉग्स' 21 अगस्त को भारत में रिलीज होगी और यह अलग-अलग सिनेमाई उद्योगों और देशों को जोड़ने वाला एक खास अंतरराष्ट्रीय सहयोग साबित होने जा रहा है.

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