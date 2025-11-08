विज्ञापन
दे दना दन... दुकानदार की आंखों में मिर्ची झोंक लूटने का था प्‍लान, महिला को 25 सेकेंड में पड़े 20 थप्‍पड़

3 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे की ये घटना है. अहमदाबाद के रानिप सब्जी मंडी के पास सोने-चांदी की दुकान में दुपट्टे से चेहरा ढके महिला ग्राहक बनकर घुसी. कुछ ही देर बाद, उसने दुकानदार को लूटने के इरादे से उसकी आंखों में अचानक मिर्च पाउडर फेंक दिया.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी गई है...
  • अहमदाबाद में एक महिला ने ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के लिए मिर्ची पाउडर फेंकने का प्रयास किया था
  • दुकानदार ने महिला के इरादे भांपकर 25 सेकंड में लगभग बीस थप्पड़ मारकर उसे दुकान से बाहर निकाल दिया था
  • यह पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है
अहमदाबाद:

गुजरात के अहमदाबाद में महिला एक ज्‍वेलरी शॉप में लूटपाट के इरादे से पहुंची थी. महिला ने पूरी प्‍लानिंग कर रखी थी. मौका मिलते ही दुकान के मालिक की आंखों में मिर्ची पाउडर डालना था और ज्‍वेलरी लेकर फुर्र हो जाना था. लेकिन ऐसा हो न सका, उल्‍टे महिला की ऐसी धुनाई हुई कि वह आगे से चोरी करने के बारे में 10 बार सोचेगी. ज्‍वेलरी की दुकान में लूटपाट के इरादे से घुसी महिला को दुकानदार ने 25 सेकंड में लगभग 20 थप्पड़ मारे. ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

3 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे की ये घटना है. अहमदाबाद के रानिप सब्जी मंडी के पास सोने-चांदी की दुकान में दुपट्टे से चेहरा ढके महिला ग्राहक बनकर घुसी.  कुछ ही देर बाद, उसने दुकानदार को लूटने के इरादे से उसकी आँखों में अचानक मिर्च पाउडर फेंक दिया. लेकिन मिर्च पाउडर दुकानदार की आंखों तक नहीं पहुंचा. महिला के इरादे भांपकर, दुकानदार तुरंत उठा और उसे 25 सेकंड में लगभग 20 थप्पड़ जड़ दिये. फिर वह काउंटर पर कूद गया और महिला को दुकान से बाहर घसीटते हुए ले गया, और लगातार थप्पड़ मारता रहा. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुकानदार ने घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी गई है. अहमदाबाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है और इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता से दो बार मुलाकात की.  अहमदाबाद पुलिस ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "इस मामले में शिकायतकर्ता से बयान लेने के लिए दो बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की गई और शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया, लेकिन शिकायतकर्ता व्यवसायी इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए इच्छुक नहीं है. फिर भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी गई है."

घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि ये महिला एक शातिर मुजरिम है, जिसने पलक झपकते ही दुकानदार की आंखों में मिर्च डालने में देरी नहीं की. ऐसा हो सकता है कि ये महिला पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देती रही हो. अगर इस पकड़ा नहीं गया, तो वह किसी और को अपना शिकार बनाएगी. इसलिए पुलिस अब इस लुटेरी को पकड़ने में जुट गए हैं. 

