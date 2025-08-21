मार नहीं डालना था...सीनियर को मारने वाले 8वीं के छात्र का हिला देने वाला इंस्टा चैट

गुजरात के अहमदाबाद के खोकरा इलाके में क्लास 10 के छात्र नयन संतानी की हत्या के बाद शहर में गुस्से का माहौल है. मंगलवार दोपहर स्कूल के बाहर क्लास 8 के एक छात्र ने सीनियर नयन पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच में आरोपी और उसके एक दोस्त के बीच हुई इंस्टाग्राम चैट सामने आई है, जिसमें आरोपी ने खुलकर अपना जुर्म कबूल किया है. आइए जानते हैं पूरे चैट में क्या-क्या बात हुई थी.

चैट की शुरुआत दोस्त के मैसेज से होती है

दोस्त: भाई, तूने आज कुछ किया क्या? आरोपी: हां दोस्त: भाई, तूने चाकू मारा था? आरोपी: तेको किसने बोला? दोस्त: कॉल कर, चैट पर नहीं. आरोपी: नहीं, नहीं. दोस्त: नाम तेरे का आया था, इसलिए पूछा. आरोपी: अभी बड़ा भाई साथ में है, उसको नहीं पता. किसने बताया? दोस्त: वो मर गया शायद. आरोपी: हैं... कौन था वैसे? दोस्त: चाकू तूने मारा था? वही पूछ रहा हूं. आरोपी: हां तो.

बाद में आरोपी ने चैट में लिखा, तो बोल दे कि मैंने ही मारा. जब दोस्त ने वजह पूछी, तो आरोपी ने बताया कि नयन ने उसे धमकाया था, कह रहा था तू कौन है? क्या कर लेगा? इस पर दोस्त ने कहा, मार सकता था, मारना नहीं डालना था. लेकिन आरोपी ने लापरवाही से जवाब दिया, छोड़ ना, जो हो गया सो हो गया. घटना के सीसीटीवी फुटेज में नयन स्कूल बिल्डिंग में हाथ से अपना जख्म दबाते हुए अंदर आता दिखा. उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

स्कूल के पीछे भागते आरोपी को सुरक्षा गार्ड ने देख लिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है. इस बीच, अहमदाबाद में जगह-जगह छात्रों और अभिभावकों ने सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं.

कैसे हुई थी वारदात?

बताते चलें कि यह घटना स्कूल के बाहर हुई. दसवीं कक्षा का एक छात्र बाहर आया. जब वह स्कूल के सामने मनीषा सोसाइटी के गेट के पास पहुंचा, तो आठवीं कक्षा के एक छात्र ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया. इस दौरान वहां 5 से 7 अन्य छात्र भी मौजूद थे. इसी दौरान 8वीं के छात्र ने अपने पास से छुरी निकाली और छात्र पर हमला करके भाग गया. इस बीच, घायल छात्र डर के मारे स्कूल परिसर के पीछे की ओर भागा, जिसे सुरक्षा गार्ड ने देख लिया और स्कूल प्रशासन व पुलिस को सूचना दी.

