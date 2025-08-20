विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चों को यह क्या हो रहा! MP में छात्र ने मैडम को जलाया, अहमदाबाद में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को मारा

अहमदाबाद के स्कूल में छोटी सी बहस के बाद 8वीं क्लास के छात्र ने 10वीं क्लास के छात्र पर छुरी से हमला कर दिया. घायल छात्र को मणिनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चों को यह क्या हो रहा! MP में छात्र ने मैडम को जलाया, अहमदाबाद में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को मारा
  • अहमदाबाद के स्कूल में 8वीं के छात्र ने 10वीं क्लास के छात्र को चाकू से गोदा
  • घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई
  • घटना स्कूल के बाहर मनिषा सोसाइटी के गेट के पास हुई, CCTV फुटेज आया सामने
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अहमदाबाद:

गुजरात और मध्य प्रदेश के दो स्कूलों से बेहद परेशान करने वाली खबरें आई हैं. गुजरात में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी.  मध्य प्रदेश में एक छात्र ने एकतरफा प्यार में अपनी टीचर को पेट्रोल डालकर जला दिया. पहली घटना अहमदाबाद की है. खोखरा इलाके में स्थित सेवेंथ डे स्कूल में छोटी सी बहस के बाद 8वीं क्लास के छात्र ने 10वीं क्लास के छात्र पर छुरी से हमला कर दिया. घायल छात्र को मणिनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. छात्र की हत्या से आक्रोशित भीड़ ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की.

क्या है मामला जानिए

घटना स्कूल के बाहर मनिषा सोसाइटी के गेट के पास हुई. CCTV फुटेज में छात्र पेट पकड़े स्कूल परिसर में दिखाई दे रहा है. स्कूल के सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा और तुरंत प्रशासन व पुलिस को सूचना दी. इस मामले की पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों छात्र एक-दूसरे को जानते थे और बहस के दौरान 8वीं के छात्र ने अपने पास छिपा कर रखी छुरी निकाली और दूसरे छात्र पर हमला कर दिया. छात्र को किशोर न्याय अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया

छात्र की मां ने खोखरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और अन्य छात्रों के बयान भी दर्ज किए हैं. हालांकि आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसके सामाजिक व्यवहार की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. जमानत प्रक्रिया के तहत पुलिस उसके घर, स्कूल और दोस्तों से जानकारी जुटा रही है. नाबालिग को थाने में नहीं रखा गया, उसे संप्रेक्षण गृह में रखा गया है और वहीं से उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा.

एमपी में छात्र ने टीचर को पेट्रोल डाल जलाया

गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है, जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है. जहां स्कूल के पूर्व छात्र सूर्यांश कोचर (18) ने सोमवार को अपनी पूर्व टीचर स्मृति दीक्षित (26) पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. यह हमला कथित रूप से एक निजी रंजिश के चलते किया गया, जो एक शिकायत से जुड़ी थी. टीचर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसका बदला लेने के लिए पेट्रोल छिड़क टीचर को आग लगा दी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ahmedabad School Student Murder, School Student Murdered, Ahmedabad School Murder, Ahmedabad Class 10 Student Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com