अग्नि-5 से लेकर ब्रह्मोस और आकाश तक, भारत की इन खतरनाक मिसाइलों से खौफ खाते हैं दुश्मन

Dangerous Missiles Of India: भारत ने अपनी अग्नि-5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी रेंज 5 हजार किमी तक है. इससे पहले भी भारत के पास कई खतरनाक मिसाइलें हैं, जिनसे दुश्मन घबराते हैं.

  • भारत ने अपनी अग्नि-5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है
  • अग्नि-5 मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है जो एक साथ कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम है
  • भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज में कुल छह मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज नौ सौ से लेकर पांच हजार किलोमीटर तक है
किसी भी देश की असली ताकत तब दिखती है, जब उस पर कोई हमला होता है. इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम रोल होता है. हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भी यही देखा गया. अब भारत ने अपनी अग्नि-5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है, जो 5 हजार किमी तक मार कर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें कौन सी हैं. 

दुश्मनों पर आग बरसाएगी अग्नि-5

  • अग्नि-5 मिसाइल की रेंज 5 हजार किमी तक है, यानी ये चीन से लेकर तुर्किए तक को तबाह कर सकती है. इसके साथ ही भारत लॉन्ग रेंज मिसाइल क्लब में शामिल हो चुका है. 
  • अग्नि-5 एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो MIRV तकनीक से लैस है, जिससे एक साथ कई टारगेट को तबाह किया जा सकता है और ये तमाम तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है.
  • अग्नि-5 से परमाणु हमला भी किया जा सकता है. ये डीआरडीओ की बनाई गई सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है.
  • अग्नि-5 मिसाइल की स्पीड 24 मैक है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज स्पीड से उड़ान भर सकती है. 
अग्नि सीरीज की बाकी मिसाइलें 

अग्नि सीरीज की कुल 6 मिसाइलों को अब तक तैयार किया गया है. हर बार इसके नए वर्जन में मारक क्षमता और तकनीक को बढ़ाया जाता है. 

अग्नि-1: अग्नि सीरीज की इस पहली मिसाइल की रेंज 900 से 1200 किलोमीटर तक है. ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. 

अग्नि-P: इस मिसाइल में तकनीक को थोड़ा बढ़ाया गया था, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक थी. 

अग्नि-2: अग्नि सीरीज की इस तीसरी मिसाइल की रेंज को 2 हजार किमी से ज्यादा किया गया था. 

अग्नि-3: इस मिसइल की रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है. 

अग्नि-4: इस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा है

अग्नि-5: ये मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) तकनीक पर बनी है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है. 

अग्नि-6: फिलहाल अग्नि-5 का परीक्षण किया गया है, लेकिन भारत अग्नि-6 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8 हजार से लेकर 12 हजार किमी तक हो सकती है. यानी भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों तक मार करने में सक्षम होगा. 

दुनिया देख चुकी है ब्रह्मोस की ताकत 

  • ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो बिना रडार में आए दुश्मन की छाती पर वार करती है. हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने इसकी ताकत देखी. 
  • ब्रह्मोस 600 किमी दूर तक मार कर सकती है, इसका भी एडवांस वर्जन तैयार करने की कोशिश हो रही है. 
  • ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 2500 से 3500 किमी तक है, यानी पलक झपकते ही ये दुश्मन को तबाह कर सकती है. 
  • ब्रह्मोस को हवा, जमीन या फिर समंदर... कहीं से भी फायर किया जा सकता है. 
आकाश मिसाइल सिस्टम 

  • आकाश मिसाइल भारत के एयर डिफेंस को मजबूत करने का काम करती है. ये दुश्मन को हवा में मारने के लिए तैनात रहती है. 
  • आकाश मिसाइल एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर मार सकती है. 30 से 45 किमी दूर उड़ रहे किसी भी टारगेट को ये मिसाइल खत्म कर सकती है. 
  • इससे हवा में ही फाइटर जेट, ड्रोन और छोटी मिसाइलों को मार गिराया जा सकता है. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन्स को इसने हवा में ही मार गिराया था.
प्रलय मिसाइल की ताकत

  • बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है. 
  • प्रलय से 150 से 500 किमी तक के टारगेट को खत्म किया जा सकता है.
  • ये मिसाइल दुश्मन के बंकरों पर प्रलय बनकर टूटती है और एक हजार किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है.
शौर्य मिसाइल

  • ये एक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे परमाणु हथियार भी फायर किए जा सकते हैं. 
  • शौर्य मिसाइल की रेंज 700-1900 किमी तक है. यानी ये सीमा के आसपास मार कर सकती है. 
  • इस मिसाइल की स्पीडमैक 7.5 यानी करीब 9266 किमी/घंटा है. 
निर्भय क्रूज मिसाइल 

  • ये मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा से मार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किमी है. 
  • इसमें खास तकनीक TERCOM का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आती है. 
  • निर्भय मिसाइल रास्ते में ही अपनी दिशा भी बदल सकती है, जो एक खास तकनीक है.  
एंटी सैटेलाइट मिसाइल  

भारत ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी बना दी है, यानी अंतरिक्ष में घूम रही किसी भी देश की सैटेलाइट को जमीन से ही मार गिराया जा सकता है. युद्ध जैसी स्थिति में ऐसे हथियार काफी ज्यादा कारगर होते हैं, जिससे दुश्मन की निगराने रखने और कम्युनिकेशन की ताकत को खत्म किया जा सकता है.  

