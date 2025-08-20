विज्ञापन
अहमदाबाद के स्कूल में 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोद डाला, अभिभावकों ने काटा बवाल, तोड़फोड़

अहमदाबाद के स्कूल में छोटी सी बहस के बाद 8वीं क्लास के छात्र ने 10वीं क्लास के छात्र पर छुरी से हमला कर दिया. घायल छात्र को मणिनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

अहमदाबाद:

गुजरात के अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित सेवेंथ डे स्कूल में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां छोटी सी बहस के बाद 8वीं क्लास के छात्र ने 10वीं क्लास के छात्र पर छुरी से हमला कर दिया. घायल छात्र को मणिनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. छात्र की हत्या से आक्रोशित भीड़ ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की. स्कूल के बाहर गुस्साएं परिजनों की बहुत भारी भीड़ जुटी है. जिन्हें रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए.

क्या है मामला जानिए

घटना स्कूल के बाहर मनिषा सोसाइटी के गेट के पास हुई. CCTV फुटेज में छात्र पेट पकड़े स्कूल परिसर में दिखाई दे रहा है. स्कूल के सुरक्षा गार्ड ने उसे देखा और तुरंत प्रशासन व पुलिस को सूचना दी. इस मामले की पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों छात्र एक-दूसरे को जानते थे और बहस के दौरान 8वीं के छात्र ने अपने पास छिपा कर रखी छुरी निकाली और दूसरे छात्र पर हमला कर दिया. छात्र को किशोर न्याय अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है.

छात्र ने जब दूसरे छात्र को चाकू से गोदा

यह घटना स्कूल के बाहर हुई. दसवीं कक्षा का एक छात्र बाहर आया. जब वह स्कूल के सामने मनिषा सोसाइटी के गेट के पास पहुंचा, तो आठवीं कक्षा के एक छात्र ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया. इस दौरान वहां 5 से 7 अन्य छात्र भी मौजूद थे. इसी दौरान 8वीं के छात्र ने अपने पास से छुरी निकाली और छात्र पर हमला करके भाग गया. इस बीच, घायल छात्र डर के मारे स्कूल परिसर के पीछे की ओर भागा, जिसे सुरक्षा गार्ड ने देख लिया और स्कूल प्रशासन व पुलिस को सूचना दी.

सीसीटीवी फुटेज को किया जब्त

इस मामले में नाबालिग छात्र की मां ने हमला करने वाले आठवीं कक्षा के छात्र के खिलाफ खोखरा थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने उस पर हमला करने वाले नाबालिग छात्र को किशोर अधिनियम के तहत डिटेन किया. इसके साथ ही पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की और घटना के समय मौजूद अन्य छात्रों के बयान भी लिए।

पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया

छात्र की मां ने खोखरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और अन्य छात्रों के बयान भी दर्ज किए हैं. हालांकि आरोपी को किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसके सामाजिक व्यवहार की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. जमानत प्रक्रिया के तहत पुलिस उसके घर, स्कूल और दोस्तों से जानकारी जुटा रही है. नाबालिग को थाने में नहीं रखा गया, उसे संप्रेक्षण गृह में रखा गया है और वहीं से उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा.

