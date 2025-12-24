सूरत के मगदल्ला बीच पर अचानक पलटी नाव, बीच समुद्र में कूदे 5 मजदूर, जाने फिर क्या हुआ

गुजरात के सूरत में मगदल्ला बीच पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. एक बड़े विदेशी जहाज़ से कोयला लादकर जेट्टी की तरफ आ रही एक छोटी नाव अचानक बीच समुद्र में पलट गई. इस नाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कोयले से लदी नाव समुद्र की लहरों के बीच 5 सेकंड में पलट गई.

कोयला ले जा रही नाव समुद्र में पलटी

आमतौर पर विदेशी कोयला लाने वाले बड़े जहाज बीच समुद्र में लंगर डालते हैं और वहां से छोटी नावों से कोयला किनारे तक पहुंचाया जाता है. मंगलवार दोपहर को भी यह रूटीन ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन कोयले ज़्यादा लोड होने या समुद्र में करंट होने की वजह से नाव अचानक पलट गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि नाव के पलटते ही उसमें सवार करीब 5 मज़दूर समुद्र के पानी में गिर गए और अपनी जान बचाने के लिए छटपटाने लगे. इस दौरान दूसरी नावों के ड्राइवरों ने टाइम सिग्नल का इस्तेमाल करके पांचों लोगों को बचा लिया. अच्छी बात यह रही कि इस घटना के समय, कोयले से लदी एक और नाव भी पास से गुज़र रही थी, जिसकी वजह से वक्त रहते मदद मिल गई.

जान बचाने को समुद्र में कूदे मजदूर

दूसरी नावों के ड्राइवरों ने जैसे ही नाव को पलटते देखा, टाइम सिग्नल का इस्तेमाल कर डूब रहे सभी पांच लोगों को तुरंत दूसरी नाव में खींच लिया. अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती, तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था. मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बात से राहत मिली कि लोगों की जान बच गई, लेकिन नाव के पानी में डूबने के दृश्य अभी भी डर पैदा कर रहे हैं.

सारा कोयला पानी में डूब गया

इस हादसे में भले ही बड़ी जान-माल की हानि टल गई, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है. नाव में लदा कीमती कोयला और दूसरा सामान समुद्र के गहरे पानी में डूब गया. पलटी हुई नाव को किनारे पर लाया गया. इस लाइव फुटेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समुद्री ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा उपायों और लाइफ जैकेट जैसे उपकरणों की उपलब्धता पर भी सवाल उठने लगे हैं.